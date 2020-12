Un PC portable Acer Nitro 5 avec Ryzen 7 5800H et RTX 3080 affiché à 1 950 euros

Les prochains processeurs Ryzen 5000 mobiles, qu’AMD dévoilera sûrement en début d’année lors du CES 2021, devraient collaborer avec des cartes graphiques NVIDIA RTX haut de gamme dans certains ordinateurs portables. En début de mois, le détaillant Pinnacle avait notamment référencé plusieurs machines armées de processeur Ryzen 9 5900HX et de RTX 3060, RTX 3070 ou RTX 3080. Nouvelle confirmation d’une telle collaboration chez ElectronicPartner.

Le détaillant allemand a listé plusieurs PC portables Acer Nitro. Parmi eux, un Acer Nitro 5 associe processeur AMD Ryzen 7 5800H et carte graphique NVIDIA GeForce RTX 3080. Cette version bénéficie également de 32 Go de mémoire DDR4 et d’un SSD NVMe de 1 To. Elle embarque un écran Full HD avec une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Son prix : environ 1 950 euros. Le prix TTC sera plus élevé en France : Outre-Rhin, la TVA sur ce genre de produits est de 19 % en temps normal, de 16 % jusqu’au 31 décembre 2020.

Le Ryzen 9 5900HX devance le Core i7-10700K sur Geekbench 5

2021, une année prometteuse pour les PC portables gamer

Croisé sur Geekbench il y a peu, le Ryzen 7 5800H est doté de 8 cœurs / 16 threads et de 16 Mo de cache L3. Il proposerait une fréquence de base de 3,2 GHz et une fréquence Boost de 4,4 GHz. Quant à son TDP, il atteindrait 45 W. Sauf surprise, cette puce profitera de l’architecture CPU Zen 3.

En ce qui concerne la RTX 3080 version mobile, il s’agit sans doute ici de la variante Max-Q. Les performances de cette référence restent inconnues ; à titre indicatif, sachez qu’une NVIDIA GeForce RTX 3070 mobile Max-P offre un niveau de prestations en ray tracing proche d’une RTX 2080 Ti.

Pour ceux qui souhaiteraient acquérir un ordinateur portable pour jouer, l’année 2021 s’annonce intéressante. Espérons simplement que les stocks soient conséquents !