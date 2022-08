Le Samsung Galaxy A13 à prix cassé chez Darty

Voir l’offre chez Darty

Vous souhaitez découvrir la qualité des Samsung Galaxy, mais sans vous ruiner ? Bonne nouvelle : chez Darty, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy A13 64Go à prix cassé !

Avec une réduction de -10%, le smartphone est disponible pour seulement 179€ au lieu de 199€. Vous profitez ainsi du smartphone pour moins de 180€ !

Et pour tout achat du smartphone chez Darty, l’enseigne vous offre également 4 mois d’abonnement pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium ou Famille (au choix). Vous pouvez ainsi écouter tous vos titres préférés sur votre nouveau smartphone dès sa réception, et ce, gratuitement !

Des performances exceptionnelles et des photos de qualité pro

Avec le Samsung Galaxy A13, vous profitez d’un smartphone de grande qualité pour un prix mini ! Il propose notamment un écran Infinity-U de 6,6″ avec une résolution Full HD+. Grâce à son processeur Exynos 850 Octo-Core Cadencé à 2.0 GHz, il est très performant et peut tout faire tourner, ou presque !

Il propose de plus 4Go de RAM et 64Go de stockage SSD. Il est ainsi fluide et facile d’utilisation.

Autre avantage de taille du smartphone : la qualité de ses photos. Le Samsung Galaxy A13 propose 4 capteurs photo à l’arrière (50Mp, 5Mp, 2Mp et 2Mp). Les photos sont claires, nettes et lumineuses, même dans des endroits sombres. Pour les amateurs de selfies, le smartphone offre un capteur frontal de 8Mp.

Côté autonomie, il est équipé d’une batterie de 5000mAh et de la charge rapide afin de vous faire perdre le moins de temps possible.

Enfin, il est équipé du système d’exploitation Android 12. Vos données sont sécurisées au maximum et vous profitez d’une esthétique tout en rondeur.

Pour profiter de toutes ces qualités à moins de 180€, procurez-vous vite le Samsung Galaxy A13 64Go chez Darty ! Il est garanti 2 ans et le retour est gratuit en magasin.