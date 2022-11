Le sous-voltage, meilleur moyen d’améliorer l’efficacité énergétique de la NVIDIA RTX 4090

Si de prime abord, le TGP de 450 W de la GeForce RTX 4090 peut sembler gargantuesque, les tests le démontrent, la carte graphique propose, comme la GeForce RTX 4080, un excellent rapport performance / watt ; tellement bon qu’AMD n’a finalement pas osé attaquer les GeForce RTX 4000 sur leur efficacité énergétique. En pratique, réduire la limite de puissance de la GeForce RTX 4090 n’a donc pas une énorme incidence dans les jeux, puisque dans ces conditions, la carte ne consomme jamais autant que son TGP l’y autorise (350 W environ). Le site QuasarZone a tenté une approche un peu plus complexe : le sous-voltage. Les résultats montrent que cette technique est la meilleure pour améliorer l’efficacité énergétique de la GeForce RTX 4090.

© Quasar Zone © Quasar Zone

Le testeur a mis à l’épreuve la carte graphique dans cinq jeux (Cyberpunk 2077, Marvel Spider-Man Remastered, Forza Horizon 5, Lostark, PUBG Battlegrounds) en UHD / Max afin que le GPU représente le facteur limitant. La plateforme de test mobilise un Core i9-13900K et 32 Go de DDR5-7400. Les résultats de l’image de gauche relèvent les fréquences d’images moyennes et ceux de l’image de droite les 1 % les plus basses.

La GeForce RTX 3090 Ti affiche une excellente efficacité énergétique avec une puissance bridée à 300 W

Comparaison sous-voltage / limite de puissance

Les deux courbes ci-dessus comparent les valeurs obtenues selon la méthode utilisée. Vous le constatez, le sous-voltage donne les meilleurs résultats. Avec une baisse de consommation d’environ 110 W, les performances diminuent de seulement 8 %.

© Quasar Zone

Abaisser la limite de puissance d’une carte graphique n’est pas compliqué et ne représente aucun risque. Grâce à un logiciel comme MSI Afterburner, il suffit de bouger un curseur. Le sous-voltage est une manipulation plus complexe et plus périlleuse. Quoi qu’il en soit, gageons que la plupart de ceux qui ont acquis une GeForce RTX 4090 pour jouer ne souhaitent pas dégrader ses performances juste pour gagner 100 W.

Source : Quasar Zone