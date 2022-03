Les meilleurs logiciels pour optimiser sa carte graphique Radeon ou GeForce

Alors que le marché des GPU souffre toujours d’une pénurie sans précédent et que la situation géopolitique actuelle pourrait freiner le retour à la normale qui s’esquissait, que diriez-vous de tirer le meilleur de votre carte graphique actuelle ? Voici donc les meilleurs logiciels permettant d’optimiser sa carte graphique GeForce ou Radeon.

Les cartes graphiques sont pour une grande part des utilisateurs de PC les composants les plus importants. C’est le processeur graphique qui détermine la capacité du PC à faire tourner les jeux vidéo dans la meilleure qualité. Comme un bon GPU coûte cher, il est tentant de vouloir extirper le plus de puissance des modèles d’entrée et milieu de gamme. Pour ce faire, il faut s’adonner à l’overclocking, une pratique plus simple que par le passé mais demandant tout de même un certain savoir faire et de bons outils ! Voici une sélection des logiciels les plus performants pour tout savoir sur votre carte graphique, détecter les problèmes éventuels et la régler aux petits oignons.

Nous avons retenu ici nos préférés, mais il en existe encore d’autres qui mériteraient de figurer à leurs côtés. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions en commentaires !

Les pilotes graphiques et les outils des constructeurs

Cela paraitra évident aux plus aguerris, mais qu’ils nous pardonnent d’enfoncer une porte ouverte pour les débutants : le premier outil à utiliser pour gérer sa carte graphique est le pilote fourni par le fabricant de la puce ! Avec le temps, ces pilotes se sont transformés en une suite d’utilitaires performants et souvent irremplaçables.

Chez AMD par exemple, le pilote Radeon Software Adrenalin gère totalement l’overclocking du GPU (fréquence GPU/mémoire, limite de puissance totale et vitesse de ventilation), en plus d’intégrer de nombreuses fonctionnalités (Radeon Anti-Lag, Radeon Software Performance Tuning Presets,…).

La situation est similaire chez Nvidia, dont les pilotes se chargent aussi de l’overclocking et livrent de nombreuses informations sur la carte graphique installée. Nvidia fournit en plus de ses pilotes une application GeForce Experience, qui rendra de fiers services. Elle sait par exemple réaliser une optimisation automatique des réglages des jeux installés en fonction de la puissance du PC en se basant sur une base de tests faits par Nvidia. Ces réglages sont censés maintenir un framerate suffisant pour jouer de manière convenable. Autres fonctions utiles : ShadowPlay, pour enregistrer des vidéos de ses parties avant de les diffuser sur Twitch ou YouTube.

Quel est le premier vendeur de GPU au monde ? Intel ! Hé oui, l’intégration des iGP Intel HD xxxx et autres Iris ou Xe dans tous les processeurs du fondeur garantit leur omniprésence dans les PC. Ces puces graphiques « gratuites » ne sont pas suffisantes pour jouer dans de bonnes conditions mais elles sont souvent les seuls embarquées, surtout dans des PC portables.

Pour suivre leur état, on peut utiliser Intel Extreme Tuning Utility. Ce logiciel donne des informations détaillées sur la configuration et l’état physique du processeur (température, fréquence, consommation) et donc sur le GPU intégré. Sur les processeurs compatibles (les série K notamment) il permet même d’overclocker !

GPU-Z

En dehors des utilitaires constructeurs, l’un des plus anciens outils d’analyse des cartes graphiques est GPU-Z. Grâce à une base de données exhaustives et souvent mise à jour avant la commercialisation des nouveaux modèles, GPU-Z vous dira tout sur votre carte : référence du GPU, nombre d’unités, quantité de mémoire, etc. GPU-Z permet aussi de surveiller en temps réel fréquence et température ; indispensable pour débusquer un problème de surchauffe à l’origine de plantages.

FurMark

Ceux qui souhaitent aller plus loin et overclocker leur carte graphique, auront besoin d’un test pour vérifier la stabilité de leur overclock. Parmi les nombreuses possibilités, FurMark reste une référence. Très gourmand, il pousse les GPU encore plus haut que des jeux normaux. Il est là aussi possible d’enregistrer l’évolution de la température du GPU au cours du test, ce qui dévoile très vite un problème de refroidissement.

Unigine Heaven et Superposition

On l’a dit, FurMark est un outil très exigeant, assez éloigné de véritables jeux. Pour une simulation plus réaliste de la charge de calcul exprimée par un jeu, on peut se tourner vers 3DMark, le tout nouveau GPUScore: Relic of Life de Basemark ou des benchmarks comme Unigine Heaven et Unigine Superposition. Basés sur le moteur de jeu Unigine, ces deux derniers ont le bon goût d’être multiplateformes (Windows, Linux) et de tirer parti de fonctions modernes (comme la tesselation ou le ray-tracing SSRTGI, suivant le bench). Heaven et Superposition sauront ainsi donner une évaluation réaliste du gain de performances atteint après overclocking.

MSI Afterburner

Pour aller plus loin encore dans la gestion fine des cartes graphiques, il nous faut nous tourner vers les utilitaires conçus par les principaux vendeurs. Commençons par MSI, qui fournit à ses clients – mais pas qu’à eux – Afterburner. Ce logiciel fut développé sur la base de feu RivaTuner, l’un des meilleurs utilitaires GPU de la décennie précédente.

Contrairement à RivaTuner, Afterburner ne se limite pas aux cartes à puces Nvidia : MSI a ajouté la gestion des Radeon. Afterburner permet de modifier en profondeur les performances de la carte, en altérant les tensions et fréquences du GPU ou de la mémoire, en modifiant le profil de la ventilation, etc. Afterburner peut même ajouter un compteur de fps et MSI a développé des applications iOS et Android pour le piloter à distance.

Asus GPU Tweak

Face à l’offre de MSI, Asus répond avec GPU Tweak. L’ambition est identique : fournir un tout-en-un pour gérer, surveiller, overclocker, tester les cartes graphiques. Comme Afterburner, Asus GPU Tweak fonctionne à la fois pour les Radeon et les GeForce. Et comme Afterburner, GPU Tweak n’est pas limité aux seules cartes Asus.

Pour la portion monitoring, GPU Tweak intègre GPU-Z. Le reste des fonctions est presque identique à Afterburner, on fera donc son choix en fonction de sa préférence personnelle pour l’ergonomie de l’un ou l’autre programme. Certaines fonctions d’overclocking pourraient aussi mieux passer sur l’un ou l’autre logiciel.

EVGA Precision X

EVGA n’est pas une marque aussi connue qu’Asus ou MSI sauf auprès des overclockers. EVGA a donc fort logiquement son propre utilitaire, qui fonctionne également sur des cartes concurrentes – mais toujours uniquement sur GeForce.

Taillé pour les cartes Nvidia, Precision X est riche en fonctions. On retrouve les essentielles : modification des fréquences, de la tension, de la limite de puissance, de la vitesse des ventilateurs, etc. EVGA ajoute une originalité : la possibilité d’overclocker l’écran en envoyant un signal plus rapide que celui demandé par défaut. Cela ne fonctionne pas sur tous les modèles, mais un certain nombre d’écrans vendus comme seulement 60 Hz peuvent accepter 75 Hz voire un peu plus.

EVGA OC Scanner X

Un deuxième utilitaire d’EVGA mérite votre attention. OC Scanner X est une très bonne solution pour valider la stabilité d’un réglage overclocké. En effet, au delà des problèmes évidents (plantages, surchauffe) un overclocking trop généreux peut se traduire par des erreurs de calculs des images et donc des artefacts à l’écran – artéfacts qui peuvent rester discrets. OC Scanner X propose une détection automatique de ces erreurs, pendant un test inspiré de FurMark.

