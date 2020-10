Le TBP des cartes AMD avec un GPU Navi 21 XT atteindrait finalement 355 W

Les supputations concernant les cartes graphiques Big Navi d’AMD, les RX 6000 qui seront présentées le 28 octobre, vont bon train en ce moment. Pas plus tard qu’hier, on a ainsi appris que le GPU Navi 21, décliné en quatre variantes (XTX, XT, XL et XE), pourrait atteindre une fréquence de 2,4 GHz et un TGP de 255 W. En réalité, ce serait 320 W, voire 355 W.

Igor Wallossek a clarifié la situation. Il indique que les déclarations de Patrick Schur sur le TGP sont incorrectes. En fait, c’est surtout une question de langage. Le TGP (Total Graphics Power) d’une carte désigne sa puissance totale. Cela inclut le GPU mais aussi tous les composants annexes : mémoire, MOSFET… NVIDIA désigne cette valeur par l’appellation TGP, tandis qu’AMD utilise le sigle TBP, pour Typical Board Power.

Les Radeon RX 6000 d’AMD prennent en charge le codec AV1

Jusqu’à 270 W juste pour le GPU sur les modèles custom

Comme vous le voyez ci-dessus, lorsque NVIDIA donne un TGP de 320 W pour la RTX 3080, c’est pour l’ensemble de la carte ; le GPU en lui-même a une consommation d’environ 230 W.

Selon Igor Wallossek, les 255 W mentionnés par Patrick Schur sont faux et n’auraient de toute façon désigné que la consommation du GPU. En réalité, le TBP d’une carte basée sur un GPU Navi 21 XT avoisinerait les 320 W, voire 355 W pour les modèles custom.

Ainsi, étant donné que NVIDIA donne bien la consommation totale de ses cartes, il est plus juste de faire de même pour AMD. Notez que les mêmes abus de langage affectent aussi le marché des processeurs : sous la désignation TDP, se cache en réalité deux mesures différentes pour Intel et AMD.