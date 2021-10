L’Epic Games Store vous propose d’assembler gratuitement le PC dont vous rêvez…

On ne vous apprend rien, les temps sont difficiles pour les bricoleurs du marché DIY depuis quelques mois. Le temps où l’on pouvait se rendre sur un configurateur pour choisir soigneusement ses composants un par un parmi un vaste panel de produits s’apparente désormais à un lointain souvenir. Peut-être pour consoler les nostalgiques de cette époque, l’Epic Games Store a décidé d’offrir le jeu PC Building Simulator.

Paru en janvier 2019, PC Building Simulator est développé par Claudiu Kiss et The Irregular Corporation. Le titre du jeu est assez parlant, mais voici quand même le descriptif : « Créez et développez votre propre entreprise de réparation d’ordinateurs, puis découvrez comment diagnostiquer, remettre en état et assembler des PC. À l’aide de composants agréés et d’une simulation complète des matériels et logiciels, imaginez et construisez le PC ultime dont vous rêvez. »

Afin de vous adonner à la construction de PC sur PC, votre machine doit tourner sous Windows 7 ou version ultérieure et embarquer au minimum un processeur Intel Core i5-2500K ou AMD Athlon X4 740 (ou équivalent) ; une carte graphique GeForce GTX 660 (2048 Mo) ou Radeon R9 285 (2048 Mo) (la fiche précise que les processeurs graphiques intégrés peuvent fonctionner, mais qu’ils ne sont officiellement pas pris en charge) ; 4 Go de RAM. La configuration recommandée mentionne une processeur Intel Core i7-2600K ou Ryzen 3 1200 (ou équivalent) et fait passer la quantité de RAM à 8 Go. Pour l’espace disque, prévoyez 30 Go.

Comme d’habitude, l’offre expire jeudi prochain à 17 heures. Le jeu se négocie 16 euros hors période promotionnelle. Les nombreux DLC du soft bénéficient d’une remise de 10 %. Pour récupérer une copie gratuite de PC Building Simulator, suivez le lien.