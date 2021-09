La rentrée frappe déjà à nos portes et avec elle, son lot de cahiers, de crayons et … de PC flambant neufs. Nous avons identifié six configurations-types, à autant de budgets différents, pour bâtir la machine correspondant le mieux à vos besoins. Préparez-vous à jouer du tournevis !

Le travail à distance, généralisé ces derniers mois dans le contexte de la pandémie de Covid-19, a bénéficié au marché du PC. Les ventes d’ordinateurs ont ainsi bondi en un an de près de 55 %, avec plus de 82,7 millions d’unités écoulées dans le monde au premier trimestre 2021. C’est essentiellement le marché des PC portables qui en a profité, raflant à lui seul 67,8 millions des références nouvellement acquises. Mais pour gagner en souplesse et bâtir progressivement une machine qui correspond réellement à vos besoins (et à votre budget !), tout en profitant d’une plus grande évolutivité, une seule solution : monter de A à Z votre propre configuration.

Pour vous épauler dans la tâche, nous avons identifié six configurations idéales, pour six budgets différents et autant d’usages. Petite particularité de notre sélection de cette rentrée 2021, nous avons écarté les recommandations explicites d’un modèle de carte graphique pour chaque type de PC, les prix évoluant de manière disproportionnée dans ce secteur en particulier. Pas de panique, nous avons préservé un certain budget à chaque fois pour que vous puissiez jeter votre dévolu sur un modèle efficace et adapté … soit en piochant dans le catalogue des générations précédentes, soit en rongeant votre frein en attendant un retour à la normale, soit en faisant preuve de chance et en tombant sur une bonne affaire qui aura échappé à la vigilance des scalpers.

PC de jeu à prix console – 500 €

Notre premier prix pour le jeu vidéo est une configuration qui ne vient pas directement concurrencer les consoles de dernière génération côté performances, évidemment, mais permet de disposer d’une machine convenable plus ou moins dans les mêmes prix. Et n’oubliez pas que les offres de cloud gaming, comme Nvidia GeForce Now, Shadow, Stadia ou encore Xbox Cloud Gaming, viennent aujourd’hui tirer vers le haut le niveau de performances et vous laissent envisager de jouer dans des conditions inenvisageables à ce tarif.

Processeur

Refroidissement CPU

Intégré au pack processeur

Carte mère

Mémoire

Corsair Vengeance LPX 16Go 3200MHz 74,99 € > Amazon

Carte graphique

Stockage

Crucial BX500 480 Go 49,99 € > Amazon

Alimentation

Corsair CV Series CV450Watt 80 Plus Bronze 39,99 € > Amazon

Boîtier

>> Coût total : 427,47 euros

PC de jeu Full HD – 800 €

En l’espace de quelques années, la résolution Full HD (ou 1080p) est passée du stade d’innovation technologique à celui de minimum syndical. Cela dit, il n’est pas toujours évident de garantir les 60 images par seconde chères au cœur de nombreux joueurs. Nous tentons d’y parvenir avec cette configuration équilibrée au prix malgré tout contenu.

Processeur

AMD Ryzen 5 3600 199,90 € > RueDuCommerce

Refroidissement CPU

Intégré au pack processeur

Carte mère

Mémoire

Corsair Vengeance LPX 16Go 3200 MHz 74,99 € > Amazon

Carte graphique

Avec la configuration que nous vous recommandons, vous préservez 300 euros environ pour une carte graphique. Dans ces eaux-là, la meilleure solution consiste à vous tourner vers les modèles de génération antérieure, comme la GTX 1650 (229 € environ), ou vers le marché de l’occasion. Pour 379 euros (en théorie !), vous pouvez également miser sur l’ultra-récente AMD Radeon RX 6600 XT et ainsi prétendre à un modèle à la plus grande longévité.

Stockage

Crucial BX500 1 To 89,81 € > Amazon

Alimentation

Corsair CV Series CV550Watt 80 Plus Bronze 49,99 € > Amazon

Boîtier

>> Coût total sans GPU : 519 euros

PC de jeu WQHD – 1000 €

Le Full HD (ou 1080p) étant en quelque sorte devenu le minimum syndical, c’est le WQHD (ou 1440p) qui devient petit à petit la norme dans le monde du jeu vidéo. D’autant plus que les moniteurs de 27 pouces supportant une telle définition sont désormais légion, et s’échangent à bon prix ! Une norme qui nécessite évidemment une machine un peu plus costaud. Notre configuration de référence prend en compte ce surcroît nécessaire de puissance.

Processeur

AMD Ryzen 5 3600 199,90 € > RueDuCommerce

Refroidissement CPU

Carte mère

MSI B450 Gaming Plus Max 87,98 € > Amazon

Mémoire

Corsair Vengeance LPX 16Go 3600 MHz 78,99 € > Amazon

Carte graphique

En considérant le tarif des autres composants, vous préservez un budget significatif pour la carte graphique. S’il vaut mieux, à l’heure actuelle, tempérer vos envies de nouvelles générations et vous tourner vers le marché de l’occasion, vous pouvez toutefois miser sur la Nvidia GeForce RTX 3060 (335 €) ou encore l’AMD Radeon RX 6700 XT (479 €).

Stockage

Crucial BX500 1 To 89,81 € > Amazon

Alimentation

BeQuiet! Pure Power 11 600W CM 80 Plus Gold 83,87 € > Amazon

Boîtier

>> Coût total sans GPU : 648,88 euros

PC de jeu WQHD 100Hz / FHD 144Hz : 1300 €

Suite au dédoublement de la configuration WQHD, nous vous proposons ici une version plus musclée pour exploiter les écrans haut de gamme. Le WQHD reste de mise, mais vise cette fois les 100 ips, alors que le FHD montera encore plus haut. Vous gagnez ainsi en polyvalence et en souplesse. Il nous faut donc des composants plus performants et, logiquement, un budget sensiblement plus important.

Processeur

Refroidissement CPU

Corsair iCUE H115i RGB PRO XT 280mm 128,66 € > Amazon

Carte mère

Mémoire

Corsair Vengeance LPX 16Go 3600 MHz 78,99 € > Amazon

Carte graphique

Les mêmes conseils que pour la configuration immédiatement inférieure président ici : misez sur un fleuron de la génération précédente en occasion, comme la RTX 2080 Super, ou bien reportez votre achat sur une GeForce RTX 3060 Ti (419 €) ou encore sur une Radeon RX 6700 XT (479 €) pour des performances de haute volée. Mais le premier jeu qui vous attend (avant d’en lancer un vrai !), c’est encore d’en trouver à ce niveau de prix.

Stockage

Samsung 870 Evo 1 To 109,99 € > Amazon

Alimentation

BeQuiet! Pure Power 11 600W CM 80 Plus Gold 89,67 € > Amazon

Boîtier

>> Coût total sans GPU : 923,39 euros

PC Gamer Ultra HD – 1500 € et plus

Fantasme de nombreux joueurs, la 4K (ou Ultra HD) est un rêve de plus en plus accessible. Bien sûr, pour jouer dans de bonnes conditions en 3840 x 2160, il faut s’en donner les moyens d’autant que nous n’envisageons pas une telle définition d’image en rognant sur le niveau de détails ou la vitesse d’animation : mode ultra et 60 images par seconde de rigueur. Autre difficulté, plus que jamais tenace : le prix des cartes graphiques s’est envolé depuis plus de dix-huit mois déjà, ce qui rend encore plus ardue la recherche d’un modèle à bon prix soutenant de tels usages. Mais courage, la situation ne devrait plus perdurer selon de nombreux analystes.

Processeur

AMD Ryzen 7 5800X 384,98 € > Amazon

Refroidissement CPU

Corsair Hydro 100i RGB Platinum 137,90 € > Amazon

Carte mère

Mémoire

Corsair Vengeance LPX 16Go 3600 MHz 78,99 € > Amazon

Carte graphique

Si vous disposez d’un budget plus large, sans concession, et que vous convoitez le jeu en 4K UHD, misez sur les références les plus récentes des constructeurs. La GeForce RTX 3080 Ti (1199 €) est un modèle idéal, mais à un niveau de prix évidemment très élevé. Préférez-lui éventuellement les GeForce RTX 3080 (719 €) ou RTX 3070 Ti (619 €) pour un tarif plus contenu. Du côté de l’offre d’AMD, la Radeon RX 6800 XT (660 €) évolue dans les mêmes eaux en termes de performances.

Stockage

Samsung 980 Evo 1 To 119,99 € > Amazon

Alimentation

Boîtier

Fractal Design Meshify C 85,08 € > Amazon

>> Coût total sans GPU : 1143,24 euros

HTPC passif – 500 €

Notre configuration HTPC a vocation à se retrouver dans le salon, au pied d’un téléviseur ou dans votre meuble TV. Nous avons donc porté nos efforts sur la question des nuisances sonores pour aboutir à une solution sans le moindre ventilateur. N’espérez évidemment pas des performances de premier plan pour les jeux vidéo, mais vous aurez tout ce qu’il faut pour lire des vidéos 4K dans les meilleures conditions. D’autant plus que, là encore, il existe la possibilité d’invoquer les services de cloud gaming pour améliorer la situation et ainsi prétendre à un rendu bien supérieur, sans débourser des sommes folles ni disposer d’une machine qui exsude les centaines de watts.

Processeur

AMD Ryzen 3 4300GE 173,60 € > Amazon

Refroidissement CPU

ARCTIC Alpine AM4 Passive 40,16 € > Amazon

Carte mère

Mémoire

Corsair Vengeance LPX 8Go (2x4Go) 2400MHz 50,99 € > Amazon

Stockage

Crucial P2 250 Go NVMe 41,22 € > Amazon

Alimentation

BeQuiet! SFX Power 2 300W 80 Plus Bronze 65,32 € > Amazon

Boîtier

>> Coût total : 480,18 euros