Les accélérateurs AMD Instinct MI200 sont disponibles

AMD annonce la disponibilité de sa famille d’accélérateurs AMD Instinct MI200 et de son logiciel ROCm 5. Présentée en novembre, la série d’accélérateurs AMD Instinct MI200 (MI250 et MI250X) accueille un nouveau membre, le MI210. Comme le suggérait une fuite remontant à décembre 2021, cet accélérateur adopte le format PCIe. Les trois accélérateurs MI200 sont basés sur l’architecture AMD CDNA 2.

« Avec deux fois plus de plateformes disponibles face à la précédente génération d’accélérateurs, une adoption croissante dans les applicatifs HPC et IA, et la prise en charge des développeurs logiciels d’environnements essentiels, nous continuons de faire progresser l’adoption des accélérateurs AMD Instinct MI200 et de l’écosystème logiciel ROCm 5 » indique Brad McCredie, vice-présidente de la branche Data Center GPU Accelerated Processing d’AMD. « Avec la disponibilité de l’accélérateur AMD Instinct MI210 dans la gamme MI200, nos clients peuvent choisir l’accélérateur qui est le plus adéquat pour leurs charges de travail, qu’ils aient besoin de puissance de pointe pour l’accélération des tâches HPC et IA à large échelle, ou de l’accès à la technologie de classe exaflopique dans des formats commerciaux ».

AMD Instinct Series MI200

Le tableau suivant rassemble les principales spécifications des accélérateurs AMD Instinct Series MI200.

Modèle Unités de calcul Processeurs de flux FP64 | FP32 Vector (peak) FP64 | FP32 Matrix (peak) FP16 | bf16 (Peak) INT8 (peak) Mémoire HBM2e ECC Bande passante mémoire Format AMD Instinct MI210 104 6656 Jusqu’à 22,6 TF Jusqu’à 45,3 TF Jusqu’à 181 TF Jusqu’à 181 TOPS 64 Go Jusqu’à 1,6 To/s PCIe AMD Instinct MI250 208 13 312 Jusqu’à 45,3 TF Jusqu’à 90,5 TF Jusqu’à 362,1 TF Jusqu’à 362,1 TOPS 128 Go 3,2 To/s OCP Accelerator Module (OAM) AMD Instinct MI250x 220 14 080 Jusqu’à 47,9 TF Jusqu’à 95,7 TF Jusqu’à 383 TF Jusqu’à 383 TOPS 128 Go 3,2 To/s OCP Accelerator Module (OAM)

Plateforme ROCm

La plateforme AMD ROCm est une plateforme logicielle ouverte. AMD déclare qu’elle « est conçue sur les fondations de nombreuses applications et librairies au cœur des applications HPC et IA les plus en vue ».

Avec ROCm 5, AMD complète sa plateforme logicielle en ajoutant la prise en charge matérielle pour les accélérateurs AMD Instinct MI200 et la carte graphique professionnelle AMD Radeon PRO W6800 ; sans oublier le support de Red Hat Enterprise Linux 8.5.

Par ailleurs, grâce à l’AMD Infinity Hub, qui centralise les applications portées et optimisées pour les GPU AMD, « les utilisateurs peuvent facilement trouver, télécharger et installer des apps HPC conteneurisées et des frameworks ML. Les conteneurs de l’application AMD Infinity Hub sont conçus pour réduire le problème typique de l’obtention et de l’installation de mises à jour logicielles en permettant aux utilisateurs d’apprendre de leurs expériences partagées avec des opportunités de solutionner les problèmes ».

De nouveaux partenaires et clients

AMD explique qu’elle « continue de faire croître son écosystème logiciel avec l’addition de développeurs logiciels commerciaux et notamment Ansys, Cascade Technologies, et TempoQuest. Ces développeurs proposent des applications pour des charges de travail accélérées telles que la mécanique des fluides numérique (CFD), la météo ou encore l’ingénierie assistée par ordinateur (IAO). Ces mises à jour complètent la prise en charge actuelle de ROCm dans les applicatifs de différents domaines comme le HPC, l’IA ou l’apprentissage machine avec AMBER, Chroma, CP2K, GRID, GROMACs, LAAMPS, MILC, Mini-HAAC, NAMD, NAMD 3.0, ONNX-RT, OpenMM, PyTorch, RELION, SPECFEM3D Cartesian, SPECFEM3D Globe, et TensorFlow. »

Par ailleurs, « AMD permet également à ses partenaires comme ASUS, Dell Technologies, Gigabyte, HPE, Lenovo, Supermicro et les intégrateurs système parmi lesquels figurent Colfax, Exxact, KOI Computers, Nor-Tech, Penguin et Symmetric d’offrir des solutions différenciées pour répondre aux nouveaux besoins en matière de calcul. Les clients de supercalculateurs profitent déjà de ces avantages au travers de nouveaux clients signés à l’occasion de l’installation de Frontier à l’Oak Ridge National Laboratory, mais aussi KTH/Dardel, CSC/LUMI et Cines/Adastra. »

Cloud accéléré AMD

Enfin, le Cloud accéléré AMD « offre aux clients un environnement pour accéder à distance aux accélérateurs AMD Instinct et au logiciel AMD ROCm à des fins d’évaluation. Qu’il s’agisse de porter un code hérité, de tester une application, d’évaluer le multi-GPU ou la montée en charge multi-nœuds, le Cloud accéléré AMD donne aux potentiels clients et partenaires un accès rapide et facile aux derniers GPU et logiciels. Il est également utilisé pour propulser divers évènements comme des hackathons et des sessions d’entrainement à ROCm qui peuvent être proposés tant aux clients actuels qu’aux prospects. Les développeurs peuvent ainsi ajuster leurs talents et apprendre comment tirer le meilleur parti des accélérateurs AMD Instinct. »

