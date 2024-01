Les boîtiers be quiet! Dark Base Pro 901 et Dark Base 701 passent du noir au blanc

© be quiet!

La marque allemande be quiet! a débarqué au CES de Las Vegas avec des versions blanches de deux boîtiers présentés courant 2023 (en mars), et jusqu’ici proposés en noir seulement : le Dark Base Pro 901 (commercialisé depuis juin), et le Dark Base 701 (disponible depuis octobre). Ces éditions blanches s’appellent sobrement Dark Base Pro 901 White et le Dark Base 701 White.

Ces deux boîtiers avaient succédé aux Dark Base Pro 900 et Dark Base 700 respectivement. Les moutures blanches ne diffèrent en rien des noires hormis la teinte, et nous vous invitons donc à consulter notre précédente actu consacrée à ces références pour connaître tous les détails.

Des boîtiers disponibles à partir de mars

Pour résumer, ces deux boîtiers PC possèdent une panneau supérieur et une façade avant interchangeables, afin de favoriser le débit d’air ou le silence de fonctionnement. Ils ont tous deux un plateau de carte mère amovible autorisant une installation inversée.

be quiet! livre les éditions blanches avec trois ventilateurs Silent Wings 4 White de 140 mm préinstallés. Les principales caractéristique des Dark Base Pro 901 White et le Dark Base 701 White sont consignées dans le tableau ci-dessous.

Boîtier Dark Base Pro 901 White Dark Base 701 White Dimensions ((L x W x H) 604 x 254 x 539 / 604 x 275 x 569 mm (avec les pieds) 565 x 249 x 495 / 565 x 249 x 523 mm (avec les pieds) Volume 82,69 litres 69,64 litres Poids 17,8 kg 12,8 kg Compatibilité carte mère E-ATX / XL-ATX / ATX / M-ATX / Mini-ATX E-ATX (30,5 x 27,5 cm), ATX, M-ATX, Mini-ITX Slots 8 7 + 3 Nombre maximum de ventilateurs 11 (8 de 120 ou 140 mm et 3 de 120 mm) 8 (120 ou 140 mm) Baies 5.25 1 Non Racks 3.5 7 max (2 inclus) 5 max (3 inclus) Racks 2.5 16 max (6 inclus) 3 max (2 inclus) Panneau E/S 1 USB 3.2 Gen. 2 Type C / 4 USB 3.2 Type A / Mic + Audio / Chargeur Qi 15 W 1 USB 3.2 Gen. 2 Type C / 2 USB 3.2 Type A / Mic + Audio

Les boîtiers débarqueront en mars 2024. Comptez 319,90 euros pour le Dark Base Pro 901 White et 239,90 euros pour le Dark Base 701 White.