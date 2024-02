Les cartes mères AM5 compatibles avec les deux prochaines générations de Ryzen ?

L’avenir des processeurs Ryzen d’AMD s’annonce bien chargé. L’entreprise serait en train de développer de nouveaux modèles basés sur l’architecture GPU RDNA 5 et utilisant les CPU Zen 6 répondant au nom de code “Medusa”. Ils devraient être dans la continué des Zen 5 et garder un socket AM5.

AMD est actuellement en train de préparer sa prochaine itération de processeurs Ryzen pour 2024. Ceux-ci devant tirer parti de la prochaine itération CPU Zen 5 et graphique RDNA 5. Le segment milieu de gamme, lui, serait conçu avec l’architecture RDNA 4 et des Navi 44 et 48 inédits.

Alors que l’ensemble des processeurs Zen souffre d’une faille de sécurité, AMD prépare l’avenir. En effet, l’entreprise prévoit de lancer une nouvelle génération de Ryzen sous le nom de code “Medusa” mais aussi des processeurs Zen 5 pour 2024.

La date de lancement des processeurs Medusa serait dévoilée fin de 2025 ou début 2026. Il est à noter qu’ils pourraient utiliser un socket AM5, déjà intégré dans les cartes graphiques Radeon RX 7600 XT et les CPU Zen 5.

Memes aside, Medusa has RDNA 5 iGPU, skipping RDNA 4 https://t.co/NBgY6tUenR — Everest (@Olrak29_) February 19, 2024

Les socket AM5 seront présents sur les processeurs Zen 5

Dernièrement, AMD a réaffirmé son engagement en faveur du socket AM5 jusqu’en 2025 et au-delà. Cela devrait inclure ses futurs processeurs Zen 5 lancés fin 2024. Les prochaines générations de processeurs de la marque devraient continuer d’être compatibles avec ce genre de cartes mères.

La firme ayant même fait allusion à une prise en charge inter-générations. Selon AMD, il serait possible de passer d’un Ryzen 7000 à un Ryzen 8000 et conserver l’AM5. Les détails exacts de l’architecture Zen 5 restent néanmoins rares, cependant AMD promet des performances et une efficacité améliorées.

©AMD

L’architecture Zen 5 serait importante et alimenterait plusieurs gammes de processeurs, notamment les CPU de bureau “Granite Ridge” et les CPU mobiles. En ce qui concerne leurs gravures, TSMC devrait utiliser un processus en 3 nm pour le Zen 5 “Nirvana”, tandis que le reste des Zen 5 seraient gravés en 4 nm.

Les Ryzen Medusa adopteraient des CPU Zen 6 et l’architecture RDNA 5

Selon les dernières fuites, le Zen 6, cœur du CPU de cette nouvelle série, est annoncé comme étant une évolution majeure par rapport à l’architecture Zen 5. Cette nouvelle architecture promet une augmentation notable des performances, accompagnée d’une nouvelle technologie d’interconnexion 2,5D visant à augmenter la bande passante, la latence et la connexion CDD/IOD.

Concernant le côté graphique, les processeurs Medusa intégreraient donc les derniers cœurs graphiques RDNA 5. Les détails spécifiques sur les caractéristiques et les performances des CPU Medusa, comme pour les CPU Zen 5, sont limités.

Architecture Zen Zen 6 Zen 5/C Zen 4/C Zen 3+ Zen 3 Zen 2 Zen+ Zen Nom de code Morpheus Nirvana/Prometheus Persephone/Dionysus Warhol Cerberus Valhalla Zen+ Zen CDD Medusa Eldora Durango – Brekenridge Aspen Highlands – – Processus de gravure 3 nm/2 nm 4 nm/3 nm 5 nm/4 nm 6 nm 7 nm 7 nm 12 nm 14 nm Bureau haut-de-gamme – Ryzen Threadripper 8000 (Shamida Peak) Ryzen Threadripper 7000 (Storm Peak) – Ryzen Threadripper 5000 (Chagal) Ryzen Threadripper 3000 (Castle Peak) Ryzen Threadripper 2000 (Coflax) Ryzen Threadripper 1000 (White Haven) CPU bureau grand public Ryzen Medusa Ryzen 8000 (Granite Ridge) Ryzen 7000 (Raphael) Ryzen 6000 (Warhol) Ryzen 5000 (Vermeer) Ryzen 3000 (Matisse) Ryzen 2000 (Pinnacle Ridge) Ryzen 1000 (Summit Ridge) APU Notebook – Ryzen 8000 (Strix Point)

Ryzen **** (Krackan Point) Ryzen 7000 (Phoenix) Ryzen 6000 (Rembrandt) Ryzen 5000 (Cezanne)

Ryzen 6000 (Barcelo) Ryzen 4000 (Renoir)

Ryzen 5000 (Lucienne) Ryzen 3000 (Picasso) Ryzen 2000 (Raven Ridge) Mobile basse consommation – Ryzen 8000 (Escher) Ryzen 7000 (Mendocino) – –

Ryzen 5000 (Van Gogh)

Ryzen 6000 (Dragon Crest) – –

La société n’a pas encore dévoilé de données spécifiques officiellement. Cependant, il est prévu que le Zen 6 soit gravé en 2 nm. Le but serait cette fois-ci de rendre ces modèles moins énergivores. Il améliore de ce fait l’efficacité énergétique et les performances par rapport aux générations précédentes. En revanche il se pourrait bien qu’ils soient les derniers à être compatibles avec les cartes mère AM5.