Les cartes mères X670 d’ASRock ont des problèmes… d’autocollants

L’affaire pourrait prêter à sourire, mais elle est pourtant suffisamment sérieuse pour qu’ASRock accepte les retours SAV avec ce motif.

©u/BuzzBumbleBee (Reddit)

Certaines des cartes mères X670 et X670E d’ASRock, destinées aux tous nouveaux processeurs Ryzen 7000 d’AMD, rencontrent un problème plutôt inattendu : l’autocollant appliqué sur les emplacements DDR5 (et qui sert de mini-guide d’installation) peut parfois se montrer récalcitrant. Au moment de le retirer, il peut arriver qu’il laisse derrière lui suffisamment de résidus et de colle pour gêner la bonne utilisation des connecteurs de mémoire vive, voire causer des erreurs.

Un problème pris en charge par ASRock

Une fois apparu sur les réseaux sociaux, le problème a semble-t-il été jugé suffisamment sérieux pour que le constructeur confirme sur son propre site sa prise en charge. ASRock explique ainsi que seules les premières livraisons de cartes mères possèdent ce fameux sticker, également destiné à rassurer l’utilisateur sur la lenteur inhabituelle du premier démarrage. Les livraisons suivantes de cartes mères X670 et X670E incriminées bénéficient d’un nouveau BIOS améliorant ce temps de premier boot, et l’autocollant devenu inutile n’est a priori désormais plus présent.

Enfin, pour ceux qui auraient vécu telle mésaventure (même si le risque est faible), le constructeur ajoute que la « panne » sera prise en charge en SAV via ses revendeurs.

Source : Reddit, ASRock