ASRock dévoile cinq cartes mères X670 / X670E

Les cartes mères sur chipsets série 600 et les processeurs Ryzen 7000 ne seront pas commercialisés avant plusieurs mois, mais ASRock, comme MSI, a déjà dévoilé quelques références X670 et X670E. La marque prépare au moins cinq modèles : les X670E Taichi Carrara, Taichi, Steel Legend, Pro RS, et la X670 PG Lightning.

Crédit : ASRock

Est-ce nécessaire de le rappeler, ces cartes mères marqueront une étape importante dans la gamme de produits grand public d’AMD en abandonnant le socket AM4 au profit de son successeur, l’AM5. Si le premier, conformément aux annonces d’AMD de l’époque, a eu une belle carrière de cinq ans et accompagné quatre générations de processeurs, AMD ne s’est pas encore prononcé au sujet de la longévité de l’AM5.

Spécifications

Revenons-en à nos cartes mères ASRock. La seule référence inédite de la liste est la X670E Taichi Carrara, qui semble ne se différencier de la X670E Taichi que sur l’aspect esthétique. En tout cas, leurs spécifications générales sont identiques : chipset X670E, un emplacement PCIe 5.0 x16 et un x8, le support d’un SSD M.2 PCIe Gen5 x4, de deux SSD M.2 PCIe Gen4 x4 et de 8 ports SATA, un système d’alimentation à 26 phases. La connectique USB comprend trois ports USB Type-C, douze ports Type-A (cinq USB 3.2 Gen 2 et sept ports USB 3.2 Gen1). Ajoutez à cela un port Ethernet killer E3100G 2,5 Gbit/s et un module sans-fil Killer AX1675X Wi-Fi 6E.

Crédit : ASRock

ASRock a fourni moins de détails pour les X670E Steel Legend, X670E Pro RS et X670 PG Lighting. L’entreprise renseignera certainement davantage de spécifications au cours des prochaines semaines.

Crédit : ASRock

Ryzen 7000

Concernant la gamme de processeurs Ryzen 7000 Raphael, leurs principales caractéristiques sont consignées dans le tableau ci-dessous.