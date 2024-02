Les Chromebooks sont actuellement en promotion chez Boulanger

L’hiver est bien présent. Et quand il fait froid, quel plaisir que de se regarder une série bien au chaud sous la couette. Pour ce type d’usage, rien de mieux qu’un ordinateur portable Chromebook. Il se lance très vite. Il offre une excellente autonomie et il est très léger.

S’ils ne possèdent pas les configurations les plus impressionnantes du marché, les Chromebooks sont conçus pour fonctionner parfaitement et fluidement sur le système d’exploitation ChromeOS développé par Google. Vous pouvez trouver sur le Google Play Store et sur le Web toutes vos applications indispensables comme Microsoft Office, Adobe Lightroom ou Netflix par exemple.

Acer Chromebook Spin 513 : un ultraportable 2-en-1 à prix cassé

Le Acer Chromebook Spin 513 est normalement en vente pour seulement 349 euros. Mais, en ce moment, vous pouvez vous l’offrir pour un prix encore plus dérisoire puisqu’il est en promotion pour 299 euros !

Le Acer Chromebook Spin 513 fait partie de ces modèles très polyvalents puisqu’il s’agit d’un Chromebook 2-en-1 avec une charnière qui pivote à 360° et un écran tactile 13,3 pouces qui permet de passer en mode tablette. Avec son poids plume de 1,2 kg, c’est un ordinateur que vous pouvez emporter partout, d’autant plus qu’il offre une autonomie de 14 heures.

C’est le modèle de notre sélection qui possède le plus petit espace de stockage avec 64 Go, mais ce n’est pas très important car la majorité de vos documents seront stockés dans le cloud, sur Google Drive. Ce fonctionnement est très pratique car il permet d’avoir accès à vos documents à distance depuis n’importe quel appareil, y compris votre smartphone. Cerise sur le gâteau, en achetant un Chromebook, Google vous offre 100 Go de stockage en activant l’offre d’essai d’un an à Google One.

Le Acer Chromebook Spin 513 en promotion chez Boulanger

Lenovo Chromebook Duet 3 : un clavier détachable très pratique

Proposé généralement à 399 euros, le Lenovo Chromebook Duet 3 profite d’une chute de prix encore plus impressionnante. Avec une promotion de 100 euros, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 299 euros. Une aubaine !

Si vous hésitez entre un ordinateur portable et une tablette, alors ce modèle est fait pour vous. En effet, son clavier est détachable pour pouvoir utiliser l’écran tactile de 11 pouces en toute autonomie. En plus, il pèse moins de 1 kg, soit très exactement 945 grammes. Si vous êtes très régulièrement en déplacement, c’est le modèle idéal. Vous n’aurez pas non plus à vous soucier de le recharger très régulièrement puisqu’il a une excellente autonomie de 12 heures.

Si jamais vous n’avez plus d’accès à internet, pas de panique. Les Chromebooks fonctionnent très bien sans connexion internet. La plupart des applications comme la suite bureautique Google, Spotify ou Netflix fonctionnent hors-ligne. Vous pouvez donc parfaitement continuer d’utiliser votre Chromebook sans internet.

100 euros de réduction sur le Lenovo Chromebook Duet 3

Acer Chromebook CB315 : le plus performant

On finit cette sélection par un autre modèle qui bénéficie d’une chute de prix de 100 euros. S’il est habituellement en vente à 499 euros, le Acer Chromebook CB315 est actuellement disponible pour seulement 399 euros.

Son prix un peu plus élevé que les modèles précédents, mais toujours très contenu, s’explique par ses caractéristiques. En effet, il propose l’écran le plus grand de notre sélection puisqu’il s’agit d’une dalle tactile de 15,6 pouces. Avec son processeur 4 cœurs Intel Pentium N5000 associé à 8 Go de mémoire vive, il est encore plus rapide pour effectuer vos tâches du quotidien.

Si vous êtes amateur de jeux vidéo, ce sera le modèle le plus adapté. Vous pourrez vous amuser sur de nombreux jeux disponibles sur le Google Play Store comme Clash Of Clans, Minecraft, Candy Crush et même Among Us. Et si vous voulez faire tourner des jeux plus puissants, pas de souci, vous pouvez utiliser un service de Cloud Gaming comme Geforce Now.