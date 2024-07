Les Core Gen13 et Gen14 instables dans les jeux, c’est bientôt de l’histoire ancienne

Le problème d’instabilité des processeurs Intel de 13ème et 14ème génération serait enfin résolu. Le problème viendrait de la technologie eTVB du constructeur et d’une tension trop élevée des puces. Une mise à jour du microcode des processeurs concernés va être déployée.

©Intel

Alors que la quinzième génération (Core Ultra 200 ou Arrow Lake) de processeurs Intel est sur le point d’arriver, l’entreprise essaye tant bien que mal de gérer les problèmes des Raptor Lake et Raptor Lake Refresh. Ces processeurs ont visiblement un “petit” défaut qui ferait planter les PC des usagers.

Ce problème d’instabilité de la 14ème et 13ème génération d’Intel Core serait assez aléatoire et pourrait intervenir à tout moment. En revanche, seules des applications demandant un usage intensif des processeurs, comme les jeux vidéo, seraient concernées.

Intel aurait (faussement) identifié la source du problème une première fois. L’entreprise suggérait qu’un défaut dans le paramétrage de la tension des cœurs et des marges de boost des processeurs dans le BIOS des utilisateurs pourrait être responsable. En les réduisant, les performances seraient impactées mais les plantages pourraient être évités.

Cela fait maintenant plusieurs mois que les utilisateurs sont confrontés à ce problème d’instabilité de leur Raptor Lake Refresh et Intel aurait enfin trouvé une solution perenne. Après avoir analysé en profondeur la défaillance, la création d’un correctif serait à l’ordre du jour.

Une technologie Intel serait responsable

Pour commencer, la cause principale du problème serait donc bel et bien une fréquence accrue ainsi qu’une tension trop élevée. Mais ce serait en réalité une valeur incorrecte dans l’algorithme de l’eTVB (Enhanced Thermal Velocity Boost), une technologie qui permet d’ajuster automatiquement la fréquence des Core en fonction de la marge restante dans l’enveloppe thermique, qui serait fautive.

“Notre analyse des processeurs retournés confirme que la tension de fonctionnement élevée provient de l’algorithme (de l’eTVB) présent dans le microcode entraînant des demandes de tension incorrectes au processeur.” -Intel

Heureusement, un correctif est donc en chantier chez Intel. Celui-ci devrait résoudre les problèmes du microcode en appliquant une nouvelle version de ce dernier (0x125). Ce correctif serait destiné aux fabricants de cartes mères ainsi qu’aux OEM.

©Intel

Pas de correctif avant mi-août

Pour tout possesseur de Raptor Lake défectueux, il est donc important de surveiller les mises à jour de l’UEFI ou du BIOS de la carte mère de leur PC. En revanche, comme Intel le suggère, le correctif ne devrait pas être disponible avant le milieu du mois d’août. Le patch est actuellement en cours de validation et devrait être fourni aux partenaires de l’entreprise le plus rapidement possible.

“Intel va fournir un correctif de microcode afin de traiter la cause principale de l’exposition à des tensions élevées (des processeurs) […] Intel vise actuellement la mi-août pour la publication du correctif à ses partenaires après une validation complète.” -Intel

Finalement, le fautif aura bien été Intel et non pas les OEM et fabricants de cartes mères comme la firme l’avait suggéré auparavant. Ce n’est pas la première fois que l’entreprise est responsable de la vente de produits défectueux. En novembre dernier, Intel avait été attaqué en justice suite aux répercussions de la faille de sécurité Downfall.

Comment mettre à jour le BIOS/UEFI ?

Pour appliquer le correctif, il suffira généralement de télécharger le BIOS mis à jour sur le site lié à la carte mère utilisée et de l’installer. La démarche est relativement simple mais nécessite quelques étapes :

Identifier le modèle de carte mère et la version actuelle Vérifier la disponibilité d’une mise à jour du firmware Télécharger la mise à jour Charger les fichiers sur une clé USB Redémarrer le PC pour atteindre le BIOS/UEFI Sélectionner l’option de mise à jour Installer la mise à jour depuis la clé USB Charger les paramètres par défaut du BIOS/UEFI

Une solution alternative serait également de passer par l’utilitaire de mise à jour du constructeur de la carte mère. Cette méthode a pour intérêt d’être plus simple mais elle comporte des risques, notamment si le système d’exploitation utilisé plante.

Il est également possible qu’Intel fournisse un correctif directement si les constructeurs de cartes mères ne le font pas. Cela prendrait la forme d’une mise à jour du microcode via un patch du système d’exploitation. Cette update serait possiblement disponible via l’outil de mise à jour automatique des différents OS (Windows, Linux…).