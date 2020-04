Les Core i3-10100 et Core i3-10300 se mesurent aux Ryzen 3 3100 et 3300X sur Cinebench R20

Jeudi prochain, le 30 avril, Intel devrait présenter sa gamme de processeurs de bureau Comet Lake-S, pour une sortie prévue le 27 mai. On a déjà eu connaissance de premiers tests ainsi que de tarifs en euros au cours des semaines précédentes. Récemment, les Core i7-10700K et Core i5-10600K ont affronté des Ryzen 3000 sur Geekbench. Au tour des modèles entrée de gamme, les Core i3-10100 et Core i3-10300, de se mesurer à des Ryzen 3000, cette fois sur Cinebench R20. Et pas n’importe lesquels, puisqu’il s’agit des Ryzen 3 3100 et 3300X. On a d’ailleurs vu le deuxième à l’œuvre sur Cinebench R20 et R15 en fin de semaine dernière.

Les deux puces d’Intel embarquent quatre cœurs et huit threads et ont un TDP de 65W. Le Core i3-10100 affiche une fréquence de base de 3,6 GHz et une fréquence Boost de 4,3 GHz. Le Core i3-10300 est légèrement plus véloce, avec 3,7 et 4,4 GHz respectivement. Il s’arme aussi d’une plus grande quantité de cache L3, avec 8 Mo au lieu de 6 Mo. Du côté d’AMD, les deux processeurs ont eux aussi quatre cœurs / huit threads et un TDP de 65W. Ils bénéficient de 18 Mo de cache total. Le Ryzen 3 3300X a une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence Boost de 4,3 GHz. Ces valeurs sont de 3,6 et 3,9 GHz pour son petit frère.

Des résultats très serrés

Selon les résultats de CPU-Monkey, le Core i3-10100 marque 448 points en test mono-cœur et 2284 points en test multicœurs. Le Core i3-10300 monte à 457 points et 2330 points, le Ryzen 3 3100 à 444 points et 2154 points et enfin le Ryzen 3 3300X obtien 491 points et 2341 points. Autant dire que si ces scores sont fiables, les quatre puces sont très proches les unes des autres. Il faudra maintenant constater avec des tests plus aboutis si c’est toujours le cas dans d’autres applications voire dans des jeux.

Source : 3dcenter.org