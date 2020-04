Comet Lake-S : les Core i7-10700K et Core i5-10600K affrontent les Ryzen 3000 sur Geekbench

Intel doit présenter sa gamme Comet Lake-S le 30 avril prochain, pour une sortie attendue à partir du 27 mai. Au cours des dernières semaines, il y a eu de nombreuses fuites sur le sujet, avec des premiers tests et même des tarifs en euros. Hier, ce sont les cartes mères Z490 qui ont été sur le devant de la scène, avec des informations sur plein de modèles mais surtout l’ombre de tarifs en forte hausse. Pour en revenir à nos puces Comet Lake-S, les Core i7-10700K, Core i5-10600K et Core i5-10600KF ont fait leur apparition sur Geekbench v4.

Ces modèles sont respectivement munis de 8 cœurs / 16 threads et 6 cœurs / 12 threads. Le Core i5-10600KF est semblable au Core i5-10600K mais il est simplement dépourvu d’iGPU. Logiquement, le Core i7-10700K devrait se positionner face au Ryzen 7 3800X d’AMD et le Core i5-10600K, face au Ryzen 5 3600X.

Selon les résultats communiqués par TUM_APISAK, le Core i7-10700K obtient 5989 points dans le test mono-coeur, et 34 133 points dans le test multicœurs. Pour le Core i5-10600K, les chiffres sont de 6081 et 28 523 points respectivement. Le premier affiche une fréquence de base de 3,8 GHz et le second de 4,1 GHz.

Maintenant, il est surtout intéressant de comparer ces résultats par rapport à d’autres processeurs. Voici ceux obtenus par plusieurs puces Intel et AMD.

Source : WCCFTech