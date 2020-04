AMD officialise les Ryzen 3 3300X et 3100 ainsi que l’arrivée du chipset B550

Les derniers jours ont été riches en informations au sujet d’AMD avec pas mal de fuites. Celles-ci indiquaient que l’entreprise préparait des Ryzen 3 3300X et 3100 pour contrer les Core i3 Comet Lake-S d’Intel, et mentionnaient l’arrivée des cartes mères B550 le 16 juin prochain. AMD vient d’officialiser tout ceci.

Avec ses Ryzen 3000 sous architecture Zen2, AMD avait jusqu’à présent fait l’impasse sur la gamme Ryzen 3 et n’avait ainsi pas proposé de successeur direct au Ryzen 3 2300X. Les clients devaient s’orienter vers les APU Ryzen 5 3400G et Ryzen 3 3200G. Désormais, ils auront plus de choix avec les Ryzen 3 3300X et 3100. Notez toutefois que ces deux puces n’embarquent pas d’iGPU. Par conséquent, il faut obligatoirement les utiliser avec une carte graphique dédiée. Bien sûr, comme leurs frères de gamme, ces processeurs profitent d’une gravure en 7nm via l’architecture Zen2. Ils prennent en charge l’interface PCIe 4.0 sur 16 lignes et la mémoire DDR4-3200.

Un Ryzen 3 3100 vendu 99 dollars et un Ryzen 3 3300X à 120 dollars

Le TDP est de 65W pour ces deux Ryzen 3. Il s’agit de deux puces quatre cœurs / huit threads armées de 18 Mo de cache. Le Ryzen 3 3300X est le plus véloce avec une fréquence de base de 3,8 GHz et une fréquence Boost de 4,3 GHz. La date de sortie est prévue en mai. Quant aux tarifs, ils sont de 99 dollars pour le Ryzen 3 3100 et 120 dollars pour le Ryzen 3 3300X. Le tableau ci-dessous résume toutes les données.

Processeur Cœurs/Threads TDP (Watts) Fréquence Boost / Base Total Cache Plateforme Prix (dollars) Disponibilité AMD Ryzen 3 3300X 4 / 8 65W 4,3 / 3,8 18 Mo AM4 120 Mai 2020 AMD Ryzen 3 3100 4 / 8 65W 3,9 / 3,6 18 Mo AM4 99 Mai 2020

Concernant le chipset B550 pour le socket AM4, les cartes mères sortiront bien le 16 juin. Comme on le mentionnait dans notre précédente actu, elles vont apporter le support du PCIe 4.0 dans une gamme plus grand public que les cartes mères X570. AMD annonce des cartes chez ASRock, Asus, Biostar, Colorful, Gigabyte et MSI. Les prix varieront logiquement en fonction des modèles mais on peut espérer certains produits aux alentours des 100 euros.