Les développeurs de NiceHash sont venus à bout du limiteur des RTX 3000 LHR

Presque un an après son instauration, la protection LHR (Lite Hash Rate) de la série GeForce RTX 3000 du même nom est tombée. Jusqu’à présent, les solutions de contournement ne rétablissaient qu’une partie des performances minières des cartes graphiques, jamais 100 %. Ce serait désormais le cas via QuickMiner selon les développeurs de NiceHash, qui avaient d’ailleurs été parmi les premiers à resituer environ 70 % des performances. Ils annoncent : « Nous sommes très heureux de vous dire que NiceHash QuickMiner (Excavator) est le premier logiciel de minage à DÉVERROUILLER ENTIÈREMENT (100%) les cartes LHR! ».

Cette assertion vaut pour l’instant pour QuickMiner avec l’algorithme DaggerHashimoto (Ethash) – pas encore NiceHash Miner ; « officiellement », uniquement sous Windows mais les systèmes Linux semblent également éligibles. D’autre part, l’équipe de NiceHash précise qu’à « l’heure actuelle, toutes les variantes LHR, à l’exception de LHRv3 (3050 et 3080 12 Go), sont prises en charge ». Enfin, du côté des performances, voici leurs estimations :

Carte graphique Performances attendues RTX 3060 LHR ~ 50 MH/s RTX 3060 Ti LHR ~ 60 MH/s RTX 3070 LHR ~ 60 MH/s RTX 3070 Ti LHR ~ 81 MH/s RTX 3080 10 Go LHR ~ 98 MH/s RTX 3080 Ti LHR ~ 120 MH/s

Plus de 100 MH/s pour une RTX 3080 Ti

Contrairement à d’autres, les déclarations NiceHash n’ont rien d’une arnaque et ne sont à l’évidence pas fallacieuses. Leur promesse de rétablir 100 % des performances minières des RTX 3000 a été vérifiée par plusieurs médias, dont Tom’s Hardware US. Nos confrères rapportent un taux de hachage supérieur à 100 MH/s pour leur GeForce RTX 3080 Ti Founders Edition débloquée, contre 77 MH/s auparavant ; seulement 65 MH/s pour leur MSI GeForce RTX 3080 12 Go Suprim X.

L’équipe de Benchmark.pl a aussi vérifié les dires de celle de NiceHash ; toujours avec une GeForce RTX 3080 Ti.

Mauvaise nouvelle pour les acheteurs ?

Vous l’aurez constaté, cela fait maintenant plusieurs semaines que la disponibilité des GPU augmente et que les prix baissent en conséquence. La fin du limiteur LHR ravira certainement les mineurs, mais l’impact sur le marché des cartes graphiques devrait être faible. En effet, même pleinement opérationnelles, les GeForce RTX 3000 atteignent leur seuil de rentabilité bien moins rapidement qu’autrefois. Il faut environ un an avant de rentabiliser l’achat – dans le meilleur des cas.

