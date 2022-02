Quel GPU choisir pour miner en février 2022 ?

En raison du prix élevé des cartes et d’un profit quotidien moindre, le retour sur investissement est atteint bien plus tardivement qu’il y a un an. Est-ce que cela sera suffisant pour mettre un terme à la pénurie ?

Il y a un peu plus d’un an, nous relayions un article de notre confrère Jarred Walton de Tom’s Hardware US qui faisait le point sur les cartes graphiques les plus rentables pour miner des cryptomonnaies. Depuis, la situation a logiquement beaucoup changé. Les cartes graphiques sont globalement plus chères (et plus rares). Concernant les cryptomonnaies, un Bitcoin valait environ 32 000 euros à l’époque, soit à peu près le prix actuel. L’Ethereum en revanche, dont le minage sert de référence, valait un peu plus de 1000 euros début janvier 2021, contre environ 2300 euros désormais.

Bien sûr, la hiérarchie établie par notre confrère vaut pour les États-Unis ; elle n’est probablement pas tout à fait identique en France. Pour ses estimations, Jarred Walton a utilisé les prix moyens des cartes sur Ebay en dollars.

Pour l’électricité, notre confrère utilise une base de 10 centimes de dollars le kWh. Cela équivaut à 0,087 euros. C’est deux fois inférieur au tarif réglementé du kWh pour du 6 kVA, ce dernier étant de 0,1736 euros. Enfin, sachez que les GPU sont optimisés pour miner de l’Ethereum et que leur consommation est mesurée par des dispositifs logiciel et matériel.

Cartes graphiques : des prix en légère baisse depuis le début d’année

Classement des cartes graphiques pour miner l’Ethereum

GPU Prix moyen sur eBay en janvier 2022 Taux de hachage (MH/s) Consommation (W) Profit quotidien Nombre de jours avant rentabilité GeForce GTX 1060 6 Go $300 25 90 $0,76 393 Radeon RX 570 8 Go $357 29,8 130 $0,85 418 GeForce GTX 1080 $457 36,1 138 $1,08 422 GeForce GTX 1070 $368 29,2 114 $0,87 423 Radeon RX 5600 XT $543 39,6 115 $1,27 426 Radeon RX 5500 XT 8 Go $365 26,3 81 $0,84 437 GeForce RTX 3060 $711 48,6 118 $1,62 439 GeForce RTX 3060 Ti $923 60,6 116 $2,09 441 Radeon RX 5700 XT $810 53,8 125 $1,81 449 Radeon RX 580 8 Go $389 30,3 135 $0,86 451 GeForce RTX 2060 Super $640 43,7 129 $1,40 457 GeForce RTX 2070 $643 43,8 130 $1,40 458 Radeon RX 5700 $794 52,3 133 $1,73 459 GeForce GTX 1660 Ti $459 29,7 73 $0,99 465 GeForce GTX 1070 Ti $431 31,2 124 $0,92 467 Radeon RX 590 $410 30,8 138 $0,87 469 GeForce GTX 1660 $401 25,3 70 $0,82 488 GeForce GTX 1660 Super $498 30,2 75 $1,00 497 GeForce RTX 2060 $518 33 105 $1,04 498 GeForce RTX 2070 Super $704 43,9 128 $1,41 499 GeForce GTX 1080 Ti $658 44,7 187 $1,30 506 GeForce RTX 3080 $1 613 94 220 $3,15 512 GeForce RTX 3070 $1 086 61,3 123 $2,10 516 GeForce RTX 2080 $751 43,8 119 $1,43 526 Radeon RX Vega 64 $647 45,5 234 $1,22 531 Radeon RX 6800 $1 150 64,5 166 $2,13 541 Radeon VII $1 517 85,6 231 $2,80 542 Radeon RX 6700 XT $847 47,1 120 $1,56 544 Radeon RX Vega 56 $636 40,2 174 $1,16 550 Radeon RX 6600 $516 28,5 75 $0,94 552 Radeon RX 6600 XT $610 32,3 75 $1,08 563 GeForce RTX 2080 Super $824 43,9 124 $1,42 580 GeForce RTX 2080 Ti $1 127 60,1 180 $1,92 587 GeForce RTX 3060 Ti LHR $844 42,4 114 $1,39 609 Radeon RX 6800 XT $1 269 64,6 186 $2,08 609 GeForce RTX 3060 LHR $657 34 110 $1,07 616 GeForce RTX 3090 $2 609 115 285 $3,82 683 GeForce RTX 3070 LHR $995 42,9 120 $1,39 715 GeForce RTX 3070 Ti LHR $1 179 51 155 $1,62 726 Radeon RX 6900 XT $1 528 64,6 183 $2,09 731 GeForce RTX 3080 LHR $1 535 65,8 215 $2,06 745 GeForce RTX 3050 LHR $539 23 75 $0,72 748 GeForce RTX 3080 Ti LHR $1 874 77 220 $2,49 754

Un retour sur investissement bien plus tardif qu’il y a un an

Si ce classement peut varier pour la France, une comparaison avec les valeurs de l’année dernière permet en tout cas de dégager une tendance claire : l’activité de minage est nettement moins rentable pour un nouvel entrant qu’à l’époque. Il faut désormais, dans le meilleur des cas, 394 jours pour rentabiliser l’investissement. Il était possible de le faire en moins de trois mois avec certains GPU début 2021.

L’investissement initial plus élevé n’est d’ailleurs pas la seule cause : dans l’ensemble, les profits quotidiens sont désormais compris entre 1 et 2 dollars. Ils se situaient entre 3 et 10 dollars en fonction des cartes il y a un an. On espère bien entendu que cela accélèrera le retour à une situation normale sur le marché des GPU : moins rentable, le minage avec des cartes graphiques (PoW) pourrait enfin être massivement remplacé par des méthodes de validation moins énergivores…

Source : Tom’s Hardware US