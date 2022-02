Un nouvel utilitaire rétablirait 100 % des performances minières des RTX 3000 LHR

Pour tenter de dissuader les mineurs de cryptomonnaies de se jeter sur ses cartes graphiques RTX 3000, NVIDIA propose des versions LHR (Lite Hash Rate) depuis mai dernier. Comme le nom l’explicite, ces cartes ont un taux de hachage réduit par rapport aux modèles classiques. Au fil des mois, diverses méthodes visant à rétablir le plein potentiel des RTX 3000 LHR sont apparues, mais jusqu’ici, aucune n’y est totalement parvenue. Plusieurs sites, dont VideoCardz, MyDrivers ou encore Tom’s Hardware US, ont consacré un article à un outil appelé Nvidia RTX LHR v2 Unlocker. Censé être disponible en version bêta à partir du 26 février, il permettrait de redonner leur plein potentiel aux RTX 3000 LHR.

L’auteur, un certain BySergeyDev, argue que c’est « le premier modificateur de BIOS entièrement automatisé pour les cartes RTX avec verrouillage LHR v2. Son utilisation est simple, intuitive et ne nécessite aucune connaissance avancée ».

Les performances annoncées

Selon les explications renseignées sur GitHub, l’outil modifie le BIOS des cartes LHR et installe un nouveau pilote pour Windows (ou pour un autre OS). L’auteur écrit : « Modifier le BIOS n’est pas suffisant pour rétablir le hachage complet de votre carte graphique. Vous avez également besoin de pilotes graphiques modifiés par mes soins. Ils sont téléchargés et installés automatiquement dans Windows lors de l’installation du programme. Si vous utilisez un autre OS tel que HiveOs etc. alors vous devez installer les pilotes manuellement selon les instructions trouvées dans le fichier DRIVER_INSTALATION.txt dans le dossier d’installation de l’application. »

BySergeyDev promet les performances ci-dessous. Concernant les RTX 3000, les taux de hachage correspondent peu ou proue à ceux des RTX 3000 non-LHR.

Carte graphique Taux de hachage RTX 3080 Ti Jusqu’à 115 MH/s RTX 3080 LHR Jusqu’à 100 MH/s RTX 3070 Ti Jusqu’à 69 MH/s RTX 3070 LHR Jusqu’à 57 MH/s RTX 3060 Ti LHR Jusqu’à 61 MH/s RTX 3060 LHR V2 Jusqu’à 49 MH/s RTX A5000 Jusqu’à 110 MH/s RTX A4500 non mesuré RTX A4000 Jusqu’à 67 MH/s RTX A2000 Jusqu’à 46 MH/s

La prudence est de mise

Sergey publiera donc son outil Nvidia RTX LHR v2 Unlocker le 26 février. En l’état, nous ne pouvons que vous déconseiller de l’essayer : le téléchargement et l’installation de fichiers provenant de source inconnue est généralement à proscrire.

Dans le cas où cet outil s’avèrerait sûr et efficace, il n’est pas garanti qu’il ait un énorme impact sur la demande des cartes graphiques RTX 3000. En effet, même avec un GPU non bridé, la rentabilité du minage de crypto-monnaies a nettement baissé ces dernières semaines : pour un nouvel entrant, les seuils de rentabilité pour les RTX 3000 sont tous supérieurs à 400 jours désormais, quelle que soit la référence. En outre, la transition prochaine vers un système de preuve d’enjeu pour l’Ethereum devrait rebattre les cartes (sans mauvais jeu de mots).