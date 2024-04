Les nouveaux Snapdragon X sont imminents, Qualcomm donne rendez-vous

Les Snapdragon X vont bientôt être une réalité. Qualcomm mise gros sur ses CPU de nouvelle génération à base d’Intelligence Artificielle et compte bien détrôner Intel et AMD, déjà parés pour les “PC IA”. Ces ordinateurs nouvelle génération axent leur fonctionnement sur l’apprentissage automatique. D’ailleurs, Windows 11 devrait intégrer cette année un explorateur de fichiers 2.0 basé sur l’IA et seul le Snapdragon X Elite serait en mesure de le faire fonctionner.

Nous vous avions déjà dévoilé hier des fuites sur les prochains Lenovo équipés de cette puce, cette fois-ci il se pourrait bien que ce fameux processeur soit officiellement présenté très bientôt par son concepteur. Sur X, l’entreprise basée au pays de l’Oncle Sam s’est fendue d’un tweet très bref suivie d’une courte vidéo de 16 secondes.

Le Snapdragon X Elite présenté dans quelques jours ?

Le message est concis et explicite. “Restez à l’écoute pour le 4/24”, soit dans cinq jours. En ce qui concerne la vidéo, on y voit tout au long de la vidéo la forme d’un X, faisant indéniablement penser à la future gamme de Qualcomm.

En revanche, le constructeur ne dit pas s’il s’agit du Snapdragon X Elite. Il pourrait alors s’agir lieu du X Plus, un autre processeur sujet aux rumeurs. Ces nouveaux CPU ont pour objectif d’offrir une alternative de choix aux entreprises historiques bien installées dans le secteur comme Intel et AMD. Le SoC X Elite pourrait comporter jusqu’à 12 cœurs, tandis que le X Plus se contenterait de 10 cœurs. Ils comporteront tous deux un NPU (Neural Processing Unit) pour les tâches dédiées à l’IA, et prendront en charge tous les API modernes pour les processus d’automatisation.

En terme de performances brutes, les benchmarks ont déjà montré le Snapdragon X Elite tenir tête aux puissantes M3 qui équipent les Apple MacBook, mais aussi à l’i7-14700HX de chez Intel. Puisqu’il s’agit d’un processeur avant tout pour l’IA, il faudra alors le comparer au moment venu à l’Intel Core Ultra 200V basé sur la future architecture Lunar Lake et au AMD Ryzen 9050. Les Meteor Lake PS pourraient aussi être des challengers redoutables.