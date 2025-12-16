Voici pourquoi votre smartphone va coûter bien plus cher en 2026

Les analystes de Counterpoint Research estiment que les livraisons mondiales de smartphones chuteront de 2,6% l’an prochain, avec un impact disproportionné sur le segment d’entrée de gamme.

La pénurie mondiale de DRAM contraint les fabricants de smartphones à réviser leurs projections pour 2026. Selon les données publiées par Counterpoint Research, le coût des matériaux (Bill of Materials, BoM) des téléphones pourrait grimper jusqu’à 25% en raison de l’escalade des prix de la mémoire vive. Cette hausse se traduirait par une contraction estimée à 2,1% des expéditions pour Apple, Samsung et leurs concurrents.

Une augmentation différenciée selon les segments de prix

Les données de Counterpoint Research révèlent une corrélation inverse entre le positionnement tarifaire des appareils et l’impact de la hausse des coûts. Les smartphones d’entrée de gamme subissent une augmentation du BoM de 25%, contre 15% pour le segment milieu de gamme et 10% pour les modèles haut de gamme.

MS Hwang, directeur de recherche chez Counterpoint, précise que les appareils commercialisés sous la barre des 200 dollars concentrent les difficultés les plus aiguës

« Ce que nous observons actuellement, c’est que le bas de gamme (moins de 200 dollars) subit l’impact le plus sévère, avec des coûts de matériaux en hausse de 20% à 30% depuis le début de l’année. »

Cette asymétrie s’explique par la structure de coûts propre à chaque segment. Sur un smartphone vendu 150 euros, la DRAM représente une proportion plus significative du coût total que sur un smartphone haut de gamme à 1200 euros, où les marges absorbent plus facilement les fluctuations.

Les fabricants reviennent en arrière ?

Face à cette conjoncture, plusieurs pistes d’ajustement émergent au sein de l’industrie. Un rapport antérieur mentionnait la possibilité de réintroduire des configurations limitées à 4 Go de RAM sur les modèles d’entrée de gamme, tandis que les smartphones haut de gamme, dotés de 16 Go de RAM pourraient perdre de leur attrait commercial. Le retour du slot microSD pour l’extension de stockage figure également parmi les options envisagées.

Shenghao Bai, analyste senior, indique que les constructeurs prévoient des « stratégies de rétrogradation matérielle » touchant plusieurs composants : capteurs photo moins performants, abandon des téléobjectifs périscope, écrans de moindre qualité et configurations mémoire réduites. La réutilisation de composants issus de générations précédentes constitue une autre approche, les technologies les plus récentes étant réservées aux gammes premium.

Apple et Samsung en sécurité, les autres en PLS

L’analyse de Yang Wang, analyste senior chez Counterpoint, établit une distinction nette entre les différents fabricants. Apple et Samsung disposent de marges suffisantes pour absorber la hausse des coûts de la DRAM tout en préservant leur rentabilité. Cette flexibilité financière leur confère un avantage structurel dans un contexte de tension sur les approvisionnements.

La situation diffère pour les autres acteurs, notamment les constructeurs chinois. « Ce sera difficile pour ceux qui n’ont pas autant de marge de manœuvre pour gérer parts de marché contre marges bénéficiaires », observe Yang Wang. Les constructeurs chinois, dont le modèle économique repose souvent sur des volumes élevés et des marges réduites, se trouvent dans une position moins favorable.