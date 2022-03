Les prix et spécifications des processeurs EPYC Milan-X dévoilés avant le lancement officiel, prévu demain

Une série composée de quatre références : EPYC 7773X, EPYC 7573X, EPYC 7473X et EPYC 7373X

En début de mois, les journalistes de VideoCardz ont révélé une feuille de route chargée pour AMD en mars. Aux dires de nos confrères, l’entreprise devait lancer des processeurs Ryzen, EPYC Milan-X et Ryzen Threadripper Pro 5000. Jusqu’ici, ces prédictions se sont avérées exactes : AMD a dévoilé ses processeurs Ryzen Threadripper PRO 5000 le 8 mars, lancé le Ryzen 7 5800X3D ainsi que six autres processeurs Ryzen 5000 / 4000 le 15 mars. Si les EPYC Milan-X débarquent bien d’ici 11 jours, nos confrères valideront leur diplôme d’art divinatoire. De fait, ils n’auront pas à attendre aussi longtemps : AMD lancera ses processeurs Milan-X demain, le 21 mars. Le site divulgue les spécifications et les prix avec quelques heures d’avance.

Rappelons qu’AMD avait donné un aperçu de cette série EPYC Milan-X en novembre dernier. Cela transparait dans leur désignation, ces processeurs sont essentiellement des EPYC 7003 Milan bénéficiant de la technologie 3D V-Cache. Ils embarquent 768 Mo de cache L3 contre 256 Mo pour les puces de la série Milan.

Quatre référence, de 16 à 64 cœurs

En novembre, AMD n’avait pas détaillé la gamme. Les fuites suggéraient toutefois quatre références dotées de 16 à 64 cœurs. Le tableau final est conforme à ces prédictions. Il contient quatre processeurs, les EPYC 7773X, EPYC 7573X, EPYC 7473X et EPYC 7373X. Tous ont un TDP de 280 W, prennent en charge 8 canaux de mémoire DDR4 et 128 lignes PCIe 4.0.

Référence Cœurs / Threads Fréquence Turbo cTDP Cache L3 Prix EPYC 7773X 64 / 128 3,5 GHz 225 – 280 W 768 Mo 8800 dollars EPYC 7573X 32 / 64 3,6 GHz 225 – 280 W 768 Mo 5590 dollars EPYC 7473X 24 / 48 3,7 GHz 225 – 280 W 768 Mo 3900 dollars EPYC 7373X 16 / 32 3,8 GHz 225 – 280 W 768 Mo 4185 dollars

