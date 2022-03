AMD confirme : pas d’overclocking CPU pour le Ryzen 7 5800X3D

En cause, un 3D V-Cache qui n’apprécie pas les tensions trop élevées.

Mardi, Robert Hallock a officialisé la date de lancement du Ryzen 7 5800X3D et annoncé six autres processeurs Ryzen. Ces dernières heures, il a apporté quelques précisions supplémentaires au sujet du premier au cours d’un livestream avec HotHardware. Cette puce ne prend pas en charge l’oveclocking CPU. AMD a d’ailleurs demandé aux fournisseurs de cartes mères de désactiver cette fonctionnalité dans le BIOS.

Robert Hallock explique pourquoi : la tension du 3D V-Cache ne doit pas excéder les 1,35 V. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle les fréquences du Ryzen 7 5800X3D sont inférieures à celles du Ryzen 7 5800X, dont les tensions avoisinent 1,5 V. La fréquence de base du Ryzen 7 5800X3D est de 3,4 GHz tandis que sa fréquence Boost plafonne à 4,5 GHz. Les fréquences du Ryzen 7 5800X sont de 3,8 GHz (base) et 4,7 GHz (Boost). Celles du nouveau venu sont ainsi respectivement 400 MHz et 200 MHz inférieures. Il est probable qu’en raison de la conception basée sur l’empilement, les tensions soient limitées afin d’éviter des problèmes de surchauffe.

Un cas isolé

Robert Hallock précise que l’absence d’overclockling du Ryzen 7 5800X3D restera sa particularité ; que cela n’augure en rien un changement de stratégie globale d’AMD en matière d’overclocking. Selon Robert Hallock, la technologie de fabrication pour le 3D V-Cache va se bonifier au fil des mois, et autorisera l’overclocking pour les prochaines puces. Il argue que l’entreprise a préféré mettre à disposition le Ryzen 7 5800XD dès à présent pour en faire bénéficier les consommateurs. Notez qu’il est toujours possible d’overclocker l’Infinity Fabric et le bus mémoire manuellement.

Enfin, Robert Hallock explique pourquoi l’entreprise a choisi de lancer un Ryzen 7 avec 3D V-Cache plutôt qu’un Ryzen 9 ou Ryzen 5 par exemple. Ce Ryzen 7 5800X3D cible surtout les joueurs ; il se montrerait en moyenne 15 % plus performant dans les jeux que son modèle. Et pour jouer, actuellement, 8 cœurs CPU représentent un bon équilibre prix / performance / longévité. Précisons que l’origine des meilleures performances du Ryzen 7 5800X3D se trouvent dans la latence. Celle-ci est d’environ 12 ns pour les données stockées dans le cache L3, contre 60 à 80 ns pour celles puisées dans la RAM.