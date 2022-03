AMD lance ses processeurs Ryzen Threadripper PRO 5000

AMD officialise ses processeurs Ryzen Threadripper PRO 5000. La gamme correspond à celle de la fuite d’hier. Elle comporte cinq références en tout, pour des configurations allant de 12 cœurs / 24 threads (Threadripper PRO 5945WX) à 64 cœurs / 128 threads (Threadripper PRO 5995WX). Les fréquences de base oscillent entre 2,7 GHz et 4,1 GHz selon les puces, mais les fréquences Boost culminent à 4,5 GHz pour l’ensemble de la série. Les TDP ne changent pas par rapport à la précédente génération de Ryzen Threadripper 3000 : ils sont toujours de 280 W.

Nous le rappelions hier, ces Ryzen Threadripper PRO 5000 sont les derniers processeurs d’AMD à adopter l’architecture CPU Zen 3 après les Ryzen 5000 (Vermeer), les APU Ryzen 5000 desktop (Cezanne), les EPYC 7003 (Milan) et les Ryzen 6000 mobiles (Rembrandt). Par contre, ils ne profitent pas du 3D V-Cache : comme leurs prédécesseurs, ils proposent au mieux 256 Mo de cache L3.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base Fréquence Boost TDP Ryzen Threadripper PRO 5995WX 64C / 128T 2,7 GHz 4,5 GHz 280 W Ryzen Threadripper PRO 5975WX 32C / 64T 3,6 GHz 4,5 GHz 280 W Ryzen Threadripper PRO 5965WX 24C / 48T 3,8 GHz 4,5 GHz 280 W Ryzen Threadripper PRO 5955WX 16C / 32T 4,0 GHz 4,5 GHz 280 W Ryzen Threadripper PRO 5945WX 12C / 24T 4,1 GHz 4,5 GHz 280 W

AMD corrige les problèmes de performance causés par l’activation du fTPM avec les Ryzen

Les rivaux des Xeon W-3300 d’Intel

Pour vanter leurs performances de ses Threadripper, AMD les oppose principalement aux Xeon W-3300 d’Intel. Tel qu’indiqué dans le tableau ci-dessous, outre un nombre de cœurs CPU supérieur, les puces d’AMD profitent aussi d’un cache L3 bien plus important (256 Mo contre 57 Mo) et gèrent plus de lignes PCIe 4.0 (128 contre 64).

Les Ryzen Threadripper PRO 5000 pourraient ne pas être les seuls processeurs lancés par AMD ce mois-ci. Selon les informations partagées par VideoCardz il y a quelques jours, qui se sont donc avérées exactes pour cette série, l’entreprise dégainera le Ryzen 7 5800X3D la semaine prochaine et les EPYC Milan-X le 21 mars. Des Ryzen 7 5700X, Ryzen 5 5600 et Ryzen 5 5500 ont également été mentionnés.