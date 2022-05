Intel : les processeurs Core Gen13 « Raptor Lake » arriveraient au mois d’octobre

Les premiers processeurs Alder Lake d’Intel ont été lancés au début du mois de novembre 2021, et tout porte à croire que leurs successeurs basés sur l’architecture Raptor Lake pourraient être dévoilés au cours de la même période cette année, précisant et affinant des rumeurs sorties il y a quelques semaines. A en croire le post sur Bililili du leaker ECSM_Official, la feuille de route du constructeur viserait même le mois d’octobre.

Rocket Lake : plus de cache, plus de coeurs, toujours en 10 nm

Succédant aux Core Gen12 actuels, les processeurs Raptor Lake-S bénéficieraient de plus de mémoire cache L2 et L3, de Cores P améliorés et de deux fois plus de Cores E, le tout pour des performances en hausse en mono-thread comme en multithreads. Intel conserverait sa gravure en 10 nm pour concevoir ses processeurs 13700K, 13900K et tous les autres membres de cette nouvelle gamme.

Intel Core

Alder Lake-S Intel Core

Raptor Lake-S Gravure Intel 7 (10nm) Intel 7 (10nm) Cores P Golden Cove Raptor Cove Core E Gracemont Gracemont iGP Gen12.2 Gen12.2 Coeurs max 16 (8C+8c) 24 (8C+16c) Cache L2 max 8x 1.25Mo (Cores P)

2x 2Mo (Cores E) 8x 2Mo (Cores P)

4x 4Mo (Cores E) Cache L3 max 30Mo 36Mo Socket LGA1700 LGA1700 Contrôleur RAM DDR4/DDR5-4800 DDR4/DDR5-5600 PCi-Express PCIe 5.0 PCIe 5.0

Comme pour les Cores Gen12, Intel devrait tout d’abord présenter ses modèles « K » haut de gamme (et les chipsets X670/X670E) en octobre 2022, mais les modèles classiques et plus abordables ne devraient être lancés qu’au début de l’année 2023, accompagnés des chipsets B650 et B650E. Vivement que l’on puisse les opposer aux futurs Ryzen 7000 d’AMD, prévus pour cet été…

