Les Ryzen 7040 Pheonix Point conservent le PCIe 4.0

Contrairement aux Ryzen 7045 “Dragon Range”, qui gèrent 28 lignes PCIe 5.0, les Ryzen 7040 “Pheonix Point” prennent en charge 20 lignes PCIe 4.0. Ils bénéficient cependant d’un meilleur support mémoire (DDR5-5600 et la LPDDR5x-7500).

AMD référence progressivement les produits officialisés au CES 2023 sur son site, dévoilant certaines de leurs caractéristiques non présentées lors de l’évènement. Après des informations concernant les Ryzen 7000X3D, place aux processeurs mobiles Pheonix Point (Ryzen 7040) et Dragon Range (Ryzen 7045).

Ryzen 9 7940HS © AMD Ryzen 9 7945HX © AMD

Les seconds profitent de l’interface PCIe 5.0 et exploitent 28 lignes. Ce n’est pas le cas des premiers qui restent sur une interface PCIe 4.0, avec 20 lignes. Toutes sont utilisables ; autrement dit, les CPU peuvent gérer une carte graphique PCIe 4.0 x16 et un SSD PCIe 4.0 x4. Les Ryzen 6000 Rembrant proposent également 20 lignes PCIe 4.0, mais seulement 16 utilisables. Par ailleurs, en matière de mémoire, les Phoenix Point supportent nativement jusqu’à la DDR5-5600 et la LPDDR5x-7500 ; les Dragon Range se limitent à la DDR5-5200.

iGPU Radeon 780M et 760M

L’autre détail intéressant porte sur l’iGPU. Destinés à être associés à des cartes graphiques dédiées, les processeurs mobiles Dragon Range ne possèdent que deux cœurs GPU, RDNA 2 qui plus est. Ils se contentent ainsi d’un iGPU AMD Radeon 610M. Les Pheonix Point sont nettement mieux lotis en la matière : ces puces embarquent jusqu’à 12 cœurs GPU RDNA 3 (768 processeurs de flux). Les Ryzen 7 7840HS et Ryzen 9 7940HS possèdent ainsi un iGPU Radeon 780M, le Ryzen 5 7640HS un iGPU Radeon 760M ; ce sont les successeurs des iGPU Radeon 680M et 660M.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / boost (GHz) Cache (Mo) GPU Nombre de cœurs GPU Fréquence du processeur graphique TDP (W) Ryzen 9 7940HS 8/16 Jusqu’à 5,2 / 4,0 40 Radeon 780M 12 3000 MHz 35 – 45 Ryzen 7 7840HS 8/16 Jusqu’à 5,1 / 3,8 40 Radeon 780M 12 2900 MHz 35 – 45 Ryzen 5 7640HS 6/12 Jusqu’à 5,0 / 4,3 38 Radeon 760M 8 2800 MHz 35 – 45