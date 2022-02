Les iGPU Radeon 680M et 660M des APU Rembrandt à l’épreuve d’une quinzaine de jeux

AMD a récemment détaillé ses processeurs Ryzen 6000 mobiles annoncés lors du CES 2022. Ces processeurs « Rembrandt », gravés en 6 nm, embarquent des cœurs Zen 3+ et des cœurs graphiques RDNA 2 ; une association inédite jusqu’ici. Parmi les diapositives officielles d’AMD, l’une montre que le GPU intégré Radeon 680M (le meilleur) affiche un nombre d’images par seconde supérieur à la GTX 1650 Max-Q sur un panel de six jeux comprenant Red Dead Redemption 2 et Cyberpunk 2077. Le média chinois Zhuanlan fournit des données supplémentaires pour une quinzaine de jeux, parmi lesquels Counter Strike : Global Offensive, Gears 5, Shadow of the Tomber Raider… ainsi que des benchmarks synthétiques 3DMark (Fire Strike, Time Spy, Port Royal).

L’auteur de l’article est un ingénieur qui travaille notamment à l’élaboration de PC portables Lenovo dans le pays. Dans un premier temps, il a comparé les prestations des solutions Radeon 600M à la carte graphique dédiée GeForce MX450 de NVIDIA (avec un TBP de 25 W) ainsi qu’aux iGPU Xe Iris d’Intel ; en l’occurrence, à celui du Core i7-12700H à 96 unités d’exécution et à celui du Core i5-12500H à 80 UE, lesquels affichent des fréquences maximales de 1,3 GHz et 1,4 GHz respectivement. Concernant les puces AMD, il a plus précisément mobilisé le Ryzen 5 6600H armé d’un GPU RDNA 2 intégré (AMD Radeon 660M) à six cœurs, qui atteint une fréquence Boost de 1,9 GHz ; le Ryzen 7 6800H doté de 12 cœurs GPU affichant une fréquence Boost de 2,2 GHz (l’AMD Radeon 680M évoqué dans le premier paragraphe).

Comparaisons à 25 W, 42 W et 54 W

L’auteur a aussi comparé les performances des iGPU RDNA 2 configurés avec différentes limites de puissance : 25 W, 42 W et 54 W. Les écarts les plus importants s’observent entre les configuration à 25 W et à 42 W pour la solution Radeon 680M quels que soient les jeux ; ils sont plus mesurés dans le cas du Ryzen 5.

Source : Zhuanlan