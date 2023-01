Ryzen 7000 mobiles : 4 / 3 architectures CPU / GPU, et 4 finesses de gravure différentes…

Après les cartes graphiques Radeon RX 7000 / 6000 mobiles et les processeurs Ryzen 7000 non-X / X3D desktop, nous continuons notre revue des annonces d’AMD au CES 2023, cette fois avec les Ryzen 7000 mobiles. Vous le constaterez avec la diapositive ci-dessous, il s’agit d’une grande famille recomposée : elle amalgame cinq fratries, élaborés sur quatre nœuds de gravure, avec quatre architectures CPU et trois architecture GPU.

Les Ryzen 7000 mobiles utilisent en effet les architectures CPU Zen 2, Zen 3, Zen 3+ et Zen 4 ainsi que les architectures graphiques Vega, RDNA 2 et RDNA 3, via les séries Ryzen 7020 « Mendocino », Ryzen 7030 « Barcelo-R », Ryzen 7035 « Rembrandt-R », Ryzen 7040 « Phoenix » et Ryzen 7045 « Dragon Range ». Petite astuce : selon la nouvelle nomenclature choisie par AMD, le troisième chiffre en partant de la gauche renseigne l’architecture CPU.

Ryzen 7045 et Ryzen 7040

Les deux séries qui bénéficient de l’architecture CPU Zen 4 sont les Ryzen 7045 et Ryzen 7040. En revanche, les premiers possèdent des unités de calcul RDNA 2 en très petite quantité (2 max), les seconds jusqu’à 12 unités RDNA 3.

Les Ryzen 7045 sont catégorisés HX ; ils ont des TDP compris entre 45 et 75 W. Les Ryzen 7040 sont des processeurs de classe HS, ils ont donc des TDP compris entre 35 et 45 W.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / boost (GHz) Cache (Mo) TDP (W) Ryzen 9 7945HX 16/32 Jusqu’à 5,4 / 2,5 80 55-75W+ Ryzen 9 7845HX 12/24 Jusqu’à 5,2 / 3,0 76 45-75W+ Ryzen 7 7745HX 8/16 Jusqu’à 5,1 / 3,6 40 45-75W+ Ryzen 5 7645HX 6/12 Jusqu’à 5,0 / 4,0 38 45-75W+ Ryzen 7045HX

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / boost (GHz) Cache (Mo) TDP (W) Ryzen 9 7940HS 8/16 Jusqu’à 5,2 / 4,0 40 35 – 45 Ryzen 7 7840HS 8/16 Jusqu’à 5,1 / 3,8 40 35 – 45 Ryzen 5 7640HS 6/12 Jusqu’à 5,0 / 4,3 38 35 – 45 Ryzen 7040HS

Ryzen AI Engine

Outre la nouvelle architecture CPU, l’ajout le plus intéressant est sans doute l’intégration d’un moteur d’IA FPGA basé sur l’architecture XDNA et reprenant le savoir-faire des équipes de Xilinx. Ce moteur IA est appelé Ryzen AI Engine par AMD. Bon, pour le moment, il y a peu de charges de travail pouvant en tirer parti, mais AMD travaille sur une API dédiée afin d’accélérer le support logiciel. La société collabore également avec Microsoft pour exploiter les capacités de ce moteur. XDNA est la première génération, mais AMD prévoit des versions XDNA 2 et XDNA 3 à l’avenir.

Ryzen 7035 et 7030

Les puces Rembrandt-R (6 nm) et Barcelo-R de (7 nm) sont essentiellement des générations refresh. Les Ryzen 7035 profitent de l’architecture CPU Zen 3+ et de cœurs graphiques RDNA 2 ; les Ryzen 7030 restent en Zen 3 / Vega.

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / boost (GHz) Cache (Mo) TDP (W) Ryzen 7 7735HS 8/16 Jusqu’à 4,75 / 3,2 20 35 Ryzen 5 7535HS 6/12 Jusqu’à 4,55 / 3,3 19 35 Ryzen 7 7735U 8/16 Jusqu’à 4,75 / 2,7 20 15-28 Ryzen 5 7535U 6/12 Jusqu’à 4,55 / 2,9 19 15-28 Ryzen 3 7335U 4/8 Jusqu’à 4,3 / 3,0 10 15-28 Ryzen 7035

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / boost (GHz) Cache (Mo) TDP (W) Ryzen 7 7730U 8/16 Jusqu’à 4,5 / 2,0 20 15 Ryzen 5 7530U 6/12 Jusqu’à 4,5 / 2,0 19 15 Ryzen 3 7330U 4/8 Jusqu’à 4,3 / 2,3 10 15 Ryzen 7030

Les Ryzen 7030 sont également disponibles dans des versions Pro, avec des fonctionnalités supplémentaires.

© AMD

Processeur Cœurs / Threads Fréquence de base / boost (GHz) Cache (Mo) TDP (W) AMD Ryzen 7 PRO 7730U 8/16 Jusqu’à 4,5 / 2,0 20 15 AMD Ryzen 5 PRO 7530U 6/12 Jusqu’à 4,5 / 2,0 19 15 AMD Ryzen 3 PRO 7330U 4/8 Jusqu’à 4,3 / 2,3 10 15

Ryzen 7020

Quelques mots sur les processeurs Mendocino pour finir, déjà présentés en septembre 2022. Ces APU destinés aux ordinateurs portables d’entrée de gamme possèdent jusqu’à 4 cœurs Zen 2 et deux unités de calcul RDNA 2.