Les spécifications officielles du NUC 12 Extreme dévoilées

Processeur Intel Core i9-12900 ou Intel Core i7-12700 et carte graphique dédiée mesurant jusqu’à 30 cm.

En début d’année, au CES 2022, Intel avait présenté succinctement son NUC 12 Extreme « Dragon Canyon ». Contrairement aux précédents NUC, basés sur des sockets BGA, cette mouture hérite d’un socket LGA1700 et accepte ainsi un processeur Alder Lake (avec comme principale restriction, un TDP n’excédant pas 65 W ; autrement dit, un processeur non-K). En outre, à l’instar de son ancêtre direct, le NUC 11 Extreme « Beast Canyon », cette version peut embarquer une carte graphique dédiée. À ce sujet, en fin de semaine dernière, Raja Koduri a publié un message sur Twitter accompagné d’une photo montrant le NUC 12 et vantant sa capacité à faire fonctionner le jeu Lara Croft avec une carte graphique dédiée ARC et l’aide de la technologie XeSS. Aujourd’hui, VideoCardz a publié les spécifications complètes de ce NUC 12 Extreme.

La petite machine sera fournie avec un processeur Intel Core i9-12900 (NUC12EDBi9) ou Core i7-12700 (NUC12EDBi7). Ces deux puces Alder Lake possèdent respectivement 16 cœurs / 24 threads et 12 cœurs / 20 threads (soit du 8+8 et du 8+4). Ces processeurs non-K ont un TDP de 65 W.

Intel : pas de NUC 12 Performance ?

Carte graphique de 30 cm

Ce NUC 12 Extreme accepte une carte graphique de 12 pouces de longueur, ce qui correspond à environ 30 cm, d’une largeur de deux slots.

Côté mémoire, Intel reste sur de la DDR4 : l’ordinateur peut héberger jusqu’à 64 Go de DDR4-3200 via deux modules SODIMM.

Enfin, concernant la connectique, le NUC 12 Extreme met à disposition de l’utilisateur un port 10 GbE, une paire de Thunderbolt 4 et une sortie HDMI 2.0b (iGPU).

Il n’y a pas encore de date de sortie officielle mais momomo_us a déniché des tarifs chez un détaillant. Le modèle armé d’un Core i9 est affiché à 1401 euros, celui muni d’un Core i7 à 1181 euros.

Arc Beast Canyon Lara Croft XeSS pic.twitter.com/PesBjcW83S — Raja Koduri (@Rajaontheedge) February 17, 2022

Source : VideoCardz