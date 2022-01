Intel : pas de NUC 12 Performance ?

L’entreprise se focaliserait sur les NUC 12 Extreme et NUC 12 Pro.

À en croire FanlessTech, Intel n’envisage pas de lancer de NUC 12 Performance. Ce modèle armé de processeurs Alder Lake aurait remplacé le NUC 11 Performance Panther Canyon, qu’Intel a d’ailleurs mis à la retraite début décembre 2021.

Selon FanlessTech, Intel se focaliserait sur les professionnels et les joueurs et laisserait le marché des mini-PC grand public aux mains de ses partenaires (on pense par exemple aux mini-PC PN d’Asus, aux Brix de Gigabyte ou aux nombreux mini-PC d’ASRock).

Intel a effacé de son site web les références à un lancement au cours du premier trimestre pour ses GPU ARC

Dragon Canon et Wall Street Canyon

Pour les joueurs, Intel proposerait le NUC 12 Extreme Dragon Canyon, un modèle dont nous vous avons parlé ces derniers jours. Grâce à son socket LGA1700, il semble bien parti pour pouvoir accueillir des processeurs Alder Lake à 65 W de TDP, toujours avec la possibilité de les associer à de petites cartes graphiques dédiées, une avancée introduite par le NUC 11 Extreme Beast Canyon.

Plus spécifiquement pour les professionnels, Intel dégainerait des NUC 12 Pro, nom de code « Wall Street Canyon » (ce n’est pas une blague). Notre confrère de FanlessTech pense que ces machines ressembleront fortement aux actuels NUC 11 Pro et se déclineront en deux versions vPro (i5 / i7) et trois versions non-vPro (i3 / i5 / i7). Enfin, le site rapporte « qu’un des ports HDMI sera rétrogradé de 2.1 ([email protected]) à 2.0b ([email protected]) ».

Source : FanLessTech via Tom’s Hardware US