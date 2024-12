Samsung 990 EVO Plus : la nouvelle arme fatale des créateurs de contenus et des gamers

Dans un ordinateur, il est très souvent bien plus avantageux de remplacer une vieille unité de stockage poussive et saturée, que d’ajouter de la mémoire vive. Et comme une grande capacité de stockage et des performances extrêmes sont aujourd’hui indispensables pour de nombreux utilisateurs, qu’il s’agisse de professionnels ou de particuliers, pour réaliser certaines tâches rapidement, il convient de faire le bon choix lorsqu’on désire investir dans un nouveau SSD.

Et force est de constater que le dernier né de chez Samsung, le SSD 990 EVO Plus, est en mesure de répondre aux besoins de tous les types d’applications et d’effectuer les tâches les plus lourdes en matière de stockage avec une vélocité optimale. Que l’on soit un joueur ou un aficionado du montage vidéo, il offre des performances impressionnantes. Ces dernières s’expliquent principalement par l’utilisation de composants V-NAND TCL (Triple Level Cell) Samsung de huitième génération et d’un contrôleur propriétaire, gravé en 5 nanomètres.

Ces hautes performances alliées à une très grande capacité en font un support de stockage incontournable pour les PC portables. D’autant plus qu’il est proposé à un prix attractif.

4 To de stockage pour les créateurs de contenu prolifiques

Les besoins en termes de capacité de stockage sont de plus en plus importants d’année en année. Que l’on évolue dans le milieu des arts graphiques, que l’on soit Youtuber ou influenceur vidéo ou qu’on utilise régulièrement l’intelligence artificielle pour générer des images, la taille et la quantité des fichiers créés exigent un matériel à la pointe des technologies.

Le 990 EVO Plus de Samsung répond à ces besoins de haute capacité et de performances extrêmes. En effet, il est disponible en version 4 To (en plus des modèles de 1 To et 2 To), et constitue donc désormais une alternative au 990 PRO, qui était jusqu’alors le seul SSD au format M.2 disponible dans cette très grande capacité. Une alternative d’autant plus intéressante que le 990 EVO Plus est plus abordable que le 990 PRO et qu’il s’avère – lui aussi – très performant. Le 990 EVO Plus constitue donc une solution idéale pour les utilisateurs exigeants.

Cette caractéristique s’avère en particulier très avantageuse pour les tous ceux qui s’adonnent régulièrement au montage vidéo et qui enregistrent des fichiers très lourds, en 4K, voire en 8K. Cela s’explique par le fait que le SSD Samsung 990 EVO Plus exploite la technologie TurboWrite 2.0 (une amélioration de la technologie Turbo Write, qui était déjà utilisée par le 990 EVO). Comme son nom l’indique, cette technologie permet d’accélérer sensiblement les opérations d’écriture séquentielles. Pour cela, le SSD utilise une partie de l’espace libre du SSD comme de la mémoire cache SLC (Single Level Cell), plus performante en écriture que les cellules qui stockent 3 bits par cellule mémoire (TLC). La sauvegarde des énormes fichiers générés s’en trouve nettement accélérée.

Un SSD fiable pour les professionnels

Dans une entreprise, lorsqu’il s’agit de choisir un SSD pour équiper l’ordinateur portable des utilisateurs, il est indispensable d’opter pour le modèle qui offre les meilleures garanties en termes de fiabilité et de pérennité. En l’occurrence, avec un MTBF (Mean Time Between Failure, ou temps moyen avant défaillance) de 1,5 million d’heures et une garantie de 5 ans (ou 2 400 To de données écrits), le Samsung SSD 990 EVO Plus est un choix incontournable.

D’autre part, ce SSD est dit « hybride », ce qui signifie qu’il est compatible PCIe 4.0 et PCIe 5.0. C’est un gage de pérennité et de performances optimales si le directeur des systèmes d’information décide, dans quelques années, de mettre à jour sa flotte d’ordinateurs portables et d’investir dans des configurations compatibles avec le dernier standard (les PC portables qui supportent le PCIe 5.0 sont encore rares pour l’instant).

En outre, l’efficacité énergétique du 990 EVO Plus a été améliorée de 73 % par rapport au 990 EVO. C’est une bonne nouvelle, car cela lui permet d’offrir de meilleures performances que son prédécesseur, pour une consommation électrique constante, ou de consommer moins d’énergie, à performances équivalentes. L’endurance des PC portables s’en trouve renforcée.

Enfin, grâce au logiciel Magician, développé par Samsung, les utilisateurs professionnels disposent de tous les outils nécessaires à la bonne gestion du SSD. Tests de performances, fonction TRIM, surveillance de la température, chiffrement des données et mise à jour du firmware sont quelques-unes de ses fonctions.

Des performances au service des joueurs sur PC

Les jeux sophistiqués occupent de nos jours un espace considérable. En effet, il faut compter entre 60 et 150 Go pour les blockbusters ! Parmi les jeux les plus connus, on peut citer par exemple Red Dead Redemption (150 Go), Microsoft Flight Simulator (150 Go), Forza Motorsport 7 (100 Go) ou encore Cyberpunk 2077 (70 Go). Les passionnés qui désirent installer de nombreux jeux se retrouvent rapidement limités par la taille du SSD qui équipe leur PC portable gamer, qui est souvent de 1 To au maximum. La mise à jour de ce dernier afin de le remplacer par un 990 EVO Plus de 4 To peut donc leur apporter une plus grande souplesse d’utilisation tout en bénéficiant des meilleures performances du moment.

Grâce au SSD 990 EVO Plus, les gamers invétérés peuvent bénéficier de temps de chargement réduits. En effet, le SSD est en mesure de soutenir un taux de transfert de l’ordre de 7250 Mo/s en lecture séquentielle et de 6300 Mo/s en écriture séquentielle. Ces valeurs s’avèrent très proches de celles du 990 PRO (respectivement 7 450 Mo/s et 6 900 Mo/s) et nettement supérieures à celles du 990 EVO (5 000 Mo/s et 4 200 Mo/s). Pour les accès aléatoires, le SSD s’avère également très véloce : jusqu’à 1 400 000 IOPS (Input / Output Operations per seconde, ou requêtes d’entrées / sorties par seconde).

