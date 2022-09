Samsung Electronics dévoile le SSD 990 PRO

Samsung Electronics présente le SSD 990 PRO NVMe, un modèle exploitant l’interface PCIe 4.0. Il améliore les vitesses et réduit la consommation énergétique par rapport aux modèles précédents.

Crédit : Samsung

Ce modèle est doté de la dernière technologie V-NAND de Samsung et d’un nouveau contrôleur propriétaire.

Performances

Les vitesses de lecture et d’écriture séquentielles peuvent respectivement atteindre jusqu’à 7 450 Mo/s et 6 900 Mo/s, tandis que les vitesses de lecture et d’écriture aléatoires atteignent respectivement jusqu’à 1 400K et 1 550K IOPS. Cela représente jusqu’à 55 % d’amélioration des performances aléatoires par rapport au SSD 980 PRO.

En outre, le nouveau contrôleur de Samsung optimise l’efficacité énergétique du SSD : jusqu’à 50 % par rapport au SSD 980 PRO (d’après les résultats des tests internes du modèle de capacité 1 To réalisés par Samsung, le SSD 980 PRO offre une efficacité énergétique de 1 129/877 Mo par watt pour la lecture/écriture séquentielle, tandis que celle du SSD 990 PRO est de 1 380/1 319 Mo par watt pour la lecture/écriture séquentielle).

Concernant l’assertion du chapô, la vitesse de lecture séquentielle théorique la plus élevée de PCIe 4.0 est de 8000 Mo/s – le SSD 990 PRO culmine à 7 450 Mo/s.

D’après Samsung, ce SSD 990 PRO NVMe est « optimisé pour les jeux graphiquement exigeants et les tâches intensives telles que les rendus 3D, le montage vidéo 4K et l’analyse de données ». Pour vous convaincre d’acheter son SSD plutôt qu’un autre (et surtout pas un HDD) la société donne l’exemple d’un test avec FORSPOKEN, le prochain jeu d’action-RPG de LUMINOUS PRODUCTIONS « utilisant la dernière technologie de chargement de jeu » : le temps de chargement de la carte était d’environ une seconde, contre quatre secondes pour un SSD SATA et 28 secondes pour un disque dur traditionnel (HDD).

Disponible dans des capacités de 1 et 2 To, puis de 4 To

Notez que le SSD 990 PRO est également équipé d’un « revêtement en nickel sur le contrôleur et d’une étiquette de répartition de la chaleur sur le disque pour une gestion thermique fiable ». Une version armée d’un dissipateur thermique réduit davantage la température et ajoute un éclairage RVB.

KyuYoung Lee, vice-président de la Memory Brand Product Biz Team chez Samsung Electronics, déclare : « Avec les innovations continues dans le domaine des jeux, des technologies 4K et 8K ainsi que des applications basées sur l’IA, les besoins des consommateurs en matière de stockage haute performance augmentent de manière exponentielle. Le SSD 990 PRO représente l’équilibre parfait entre vitesse, consommation énergétique réduite et fiabilité, ce qui en fait un choix idéal pour les gamers passionnés et les créatifs cherchant à travailler et à jouer sans interruption. »

Le SSD 990 PRO sera disponible à partir de début octobre 2022 au prix de détail suggéré de 189,99 euros pour le modèle 1 To et de 359,99 euros pour celui de 2 To. Une version d’une capacité de 4 To sera disponible à partir de l’année prochaine.

