L’hybride NVIDIA GeForce RTX 3060M testée

En mars dernier, nous avons vu apparaître en Chine des GPU de GeForce RTX 3060 mobiles travestis en cartes graphiques desktop. Ces solutions étaient principalement utilisées pour miner en raison de l’absence de limiteur LHR (Lite Hash Rate). L’auteur de la chaîne YouTube BullsLab a testé l’une de ces GeForce RTX 3060M desktop ; les performances sont finalement assez convaincantes.

Crédit : BullsLab

Les GeForce RTX 3060 mobiles et dekstop officielles sont basées sur le même GPU, le GA106. La première référence a 30 multiprocesseurs de flux activés, soit 3840 cœurs CUDA, 120 cœurs Tensor et 30 cœurs RT ; la seconde a 28 multiprocesseurs de flux activés, soit 3584 cœurs CUDA, 112 cœurs Tensor et 28 cœurs RT. La version desktop profite toutefois de 12 Go de GDDR6 contre 6 Go pour sa déclinaison mobile.

La GeForce RTX 3060M est ici mise à l’épreuve avec un TDP de 80 W. La variante mobile est configurée avec un TDP de 115 W. Enfin, la GeForce RTX 3060 desktop a un TDP de 170 W.

L’Arc A750 devance la GeForce RTX 3060 dans 5 jeux

Performances

Bien sûr, ces GeForce RTX 3060M desktop ne sont pas officiellement supportées par NVIDIA. La carte graphique fonctionne grâce à des pilotes personnalisés basés sur la version GeForce Game Ready 512.15. Malgré tout, grâce à son système de refroidissement plus abouti que celui de la carte mobile et son plus grand nombre de cœurs comparé à la GeForce RTX 3060 desktop, la carte hybride affiche un niveau de performances tout à fait correct, légèrement supérieur à la RTX 3060 mobile, et légèrement inférieur à la RTX 3060 desktop.

Crédit : BullsLab