L’Arc A750 devance la GeForce RTX 3060 dans 5 jeux

Quelques heures après la publication d’une vidéo montrant plusieurs clichés d’une carte graphique desktop Arc A750 « Limited Edition », Ryan Shrout, directeur principal du marketing graphique et HPC chez Intel, a présenté cette référence. Il a notamment fourni un graphique donnant un aperçu de ses performances ; et si pour l’Arc A380, Intel a choisi les GeForce GTX 1650 / Radeon RX 6400 comme concurrentes, c’est la GeForce RTX 3060 pour l’Arc A750.

Crédit : Intel

Les performances des deux cartes ont été mises en perspective dans cinq jeux avec une définition de 2560 × 1440 pixels. Les cinq titres sélectionnés sont F1 2021, Bordelands 3, Cyberpunk 2077, Control et Fortnite. Les conditions de la confrontation sont équitables : Core i9-12900K (16 cœurs / 24 threads) installé sur une carte mère Asus ROG Maxiums Hero Z690 avec 32 Go de DDR5-4800. Les deux PC fonctionnent sous Windows 11 Pro. Selon les mesures d’Intel, l’Arc A750 s’avère de 6 à 17 % supérieure à la GeForce RTX 3060.

Ryzen Shrout précise : « Les résultats de performance présentés ici proviennent d’un petit sous-ensemble de jeux qui fonctionnent très bien avec Intel Arc et l’architecture Alchemist. Je n’affirme pas que TOUS LES JEUX afficheront ces résultats, mais c’est un aperçu de ce que les cartes Intel Arc série A sont capables de faire avec les logiciels et technologies appropriés ».

Arc A770M et A730M : plus performantes que les RTX 3050 Ti et RTX 3060 mobiles selon Intel

AMD et NVIDIA tranquilles sur le haut de gamme

Ces résultats sont de bon augure pour Intel et les joueurs, même si cette assertion dépendra logiquement du prix de vente de l’Arc A750.

En revanche, cet affrontement confirme une chose : avec sa série Arc Alchemist, Intel n’est clairement pas en mesure d’aller chercher NVIDIA et AMD sur le haut de gamme. L’Arc A750 est la deuxième référence Arc Alchemist la plus puissante. Au mieux, l’Arc A770 rivalisera donc avec la GeForce RTX 3070. Les GeForce RTX 3070 Ti, RTX 3080, RTX 3080 Ti et à plus forte raison les GeForce RTX 3090 et RTX 3090 Ti n’auront pas de rivales Intel. Idem pour les Radeon RX 6800 et cartes graphiques plus puissantes d’AMD.

Intel n’a communiqué aucune date de lancement précise ni prix pour l’Arc A750.

rte graphique GPU Cœurs Xe VRAM Bus mémoire TDP MSRP Arc A770 ACM-G10 32 16 Go GDDR6 256-bit 250W À déterminer Arc A750 ACM-G10 24 12 Go GDDR6 192-bit 200W À déterminer Arc A580 ACM-G10 16 8 Go GDDR6 128-bit 150W À déterminer Arc A380 ACM-G11 8 6 Go GDDR6 96-bit 75W 129-139 dollars Arc A310 ACM-G11 4 4 Go GDDR6 64-bit 50W À déterminer

Crédit : Intel

Source : Intel