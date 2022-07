L’Intel Arc A750 met le paquet dans Death Stranding

Ryan Shrout illustre les capacités VRR et HDR de la carte graphique dans le jeu de Kojima.

Intel remet sa carte graphique Arc A750 sur le devant de la scène à travers une nouvelle vidéo. Cette fois, la présentation n’est pas confiée à un YouTubeur célèbre, mais assurée par Ryan Shrout lui-même. La vidéo se focalise sur le VRR (Variable Refresh Rate), le HDR et les ports HDMI 2.1.

Pour le VRR, la démonstration porte sur Death Stranding. Ce titre ne faisait pas partie du panel de cinq jeux utilisés pour comparer les performances de la carte graphique d’Intel à celles de la GeForce RTX 3060 de NVIDIA. Dans la démo, le Norman Reedus virtuel évolue dans des séquences avec une définition de 2560 × 1440 pixels et des réglages « Par défaut ». Le moniteur utilisé est un modèle Acer. Le jeu s’affiche avec un nombre d’images par seconde oscillant entre 80 et 100. Pour la scène HDR, la définition est de 3440 × 1440 pixels.

Test : Intel Arc A380, l’empire contre-attaque (mollement) sur le marché des GPU

8 Go de GDDR6

Ryan Shrout explique : « Dans cette démo, le jeu tourne entre 80 et 100 IPS avec la carte Intel Arc A750. Le changement de framerate utilise VRR pour se synchroniser avec l’écran Acer 4K 120Hz qui ajuste en permanence sa fréquence de rafraîchissement pour limiter les déchirements de l’écran. N’importe quel écran certifié à synchronisation adaptative fera de même et devrait fonctionner avec les cartes graphiques Intel Arc, mais nous validons plus de 100 écrans VRR pour nous assurer que vous vivrez une expérience géniale lors du lancement de la famille de cartes Intel Arc A700. »

La grande question est de savoir quand aura lieu ce lancement. De fait, certaines spécifications de l’Arc A750 restent inconnues. Intel a juste confirmé les 8 Go de GDDR6 récemment ; les fuites suggéraient 12 Go, alors nous ne sommes pas à l’abri d’une autre – mauvaise – surprise pour certaines caractéristiques.