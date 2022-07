16 Go de GDDR6 pour l’Arc A770, mais seulement 8 Go pour l’A750

Contrairement à ce que suggéraient de nombreuses fuites, l’Arc A750 n’a pas 12 Go de VRAM mais 8 Go.

Les cartes graphiques Intel Arc A770 et A750 ont fait l’objet de présentations récemment – d’ailleurs toujours bien encadrées par Intel – mais jusqu’ici, plusieurs spécifications de ces références restent incertaines. L’entreprise a confirmé au moins une donnée : la quantité de VRAM. C’est donc 16 Go de GDDR6 pour l’Arc A770, seulement 8 Go de pour l’Arc 750. Pour cette dernière carte, beaucoup s’attendaient pourtant à 12 Go. L’Arc A750 a donc la même quantité de VRAM que l’Arc A580, mais l’exploite sur un bus de 256 bits plutôt que 128 bits.

Crédit : Intel / VideoCardz

Par ailleurs, dans un mail adressé aux participants de la « chasse au trésor Intel Xe-HP », Intel affirme que le lancement des cartes graphiques A750 est maintenant proche. La société prétend que les cartes graphiques seront bientôt envoyées à la presse pour des tests (en espérant que Ryan Shrout et Tom Peterson ne les supervisent pas tous…). Rappelons que nous avons livré notre verdict sur la première carte graphique Arc Alchemist desktop d’Intel, l’Arc A380, la semaine dernière.

Crédit : Intel

Des cartes graphiques à moins de 400 dollars

À en croire une diapositive publiée il y a une semaine, toutes les cartes graphiques desktop Arc Alchemist coûteront moins de 400 dollars, y compris le haut de gamme. Simplement, gardez à l’esprit que le haut de gamme d’Intel, pour cette génération de GPU, se situe vraisemblablement au niveau des NVIDIA GeForce RTX 3070 et AMD Radeon RX 6700 XT.

Carte graphique Arc A770 Arc A750 Arc A580 Arc A380 Arc A310 GPU ACM-G10 ACM-G10 ACM-G10 ACM-G11 ACM-G11 Cœurs Xe 32 28 16 8 4 Cœurs FP32 4096 3584 2048 1024 512 Fréquence GPU 2.5 GHz À déterminer À déterminer À déterminer 2,0 GHz VRAM 16 Go GDDR6 8 Go GDDR6 8 Go GDDR6 6 Go GDDR6 4 Go GDDR6 Bus mémoire 256-bit 256-bit 128-bit 96-bit 64-bit Vitesse mémoire 15,5 Gbit/s À déterminer À déterminer 15,5 Gbit/s À déterminer TBP 225W 225W 175W 75W 75W MSRP 349-399 dollars 279-349 dollars 200-249 dollars 129-139 dollars 99 dollars

Source : VideoCardz