Plusieurs clichés d’une carte graphique desktop Arc A750 ‘Limited Edition’

Intel a lancé sa première carte graphique Alchemist desktop en Chine, l’Arc A380, il y a tout juste un mois. Les cartes graphiques des séries A500 et A700, parmi lesquels l’A750, doivent suivre dans le courant de l’été. Steve Burk de la chaîne YouTube Gamers Nexus a publié une vidéo présentant cette référence. L’auteur de la chaîne s’est rendu dans les locaux d’Intel, où il a pu rencontrer Tom Peterson.

Crédit : Gamers Nexus

La vidéo a pour sujet principal l’Arc A380, mais contient quelques séquences consacrées à l’Arc A750. C’est le premier aperçu de cette carte graphique, dotée de 24 cœurs Xe et 12 Go de GDDR6. Le modèle présenté est estampillé « Arc A750 Limited Edition ». La carte est refroidie par une paire de ventilateurs. Elle requiert deux connecteurs d’alimentation, un 8-pin et un 6-pin. Le design est en fait très similaire à celui de l’Arc A770 montrée en juin dernier.

Quid des performances ?

Les performances de l’Arc A750 n’ont pas fait l’objet d’une publication de la part d’Intel pour le moment. Quant à celles de l’Arc A380, elles la situent légèrement derrière les GeForce GTX 1650 / Radeon RX 6400 dans les jeux, principalement à cause de pilotes encore immatures.

Les spécifications des cartes desktop Arc Alchemist sont rassemblées dans le tableau ci-dessous. Hormis pour l’Arc A380, elles sont encore hypothétiques.