Windows 11 LTSC et Windows 10 LTSC, souvent négligés, pourraient être vos meilleurs choix

Un PC trop vieux, un besoin de stabilité ou un goût prononcé pour un système épuré des fonctions inutiles ? Quelles que soient vos motivations, les versions allégées de Windows méritent toute votre attention.

L’adoption de Windows 11 ne va pas aussi vite que prévu. En effet, pour beaucoup d’utilisateurs, le dernier système d’exploitation développé par Microsoft est trop lourd, rempli de fonctions superflues et incompatible avec les PC les plus anciens.

Il existe une autre solution que peu de gens connaissent, mais qui présente de nombreux avantages. Ainsi avant d’acheter une licence Windows 11 « classique », un petit détour par les versions LTSC peut valoir la peine.

LTSC signifie Long-Term Servicing Channel et comme son nom l’indique le support est prévu sur de longues durées. Windows LTSC inclut jusqu’à 10 ans d’assistance: 5 ans d’assistance principale + 5 ans d’assistance étendue. Ces versions allégées de Windows ont été conçues pour des environnements sensibles qui ont besoin d’une grande stabilité. C’est pour cela qu’elles sont utilisées, par exemple, dans les distributeurs de billets ou dans le monde de la santé.

🧐 Comment installer Windows LTSC ?

L’installation de Windows LTSC (Long-Term Servicing Channel) est un peu différente des versions classiques (Home ou Pro), car cette version est destinée à ceux (et notamment beaucoup d’entreprises) qui privilégient la stabilité aux nouvelles fonctionnalités.

Vous ne trouverez donc pas cette version directement sur le site de Microsoft. Le mieux est de vous rendre sur le site Mass (pour Microsoft Activation Scripts). Ce projet Open Source regroupe tous les fichiers et les scripts permettant d’activer n’importe quelle version de Windows ou d’Office.

Vous trouverez toutes les versions de Windows LTSC ici.

Une fois la version choisie télécharger l’ISO et créez une clé USB d’installation avec Rufus.

Installez Windows LTSC sur votre ordinateur et utilisez la clé numérique achetée sur VIP-URCDKEY.

🕵 Quelle version de Windows LTSC choisir ?

Le choix entre Windows 10 LTSC (la dernière version date de 2021) et Windows 11 LTSC (sorti fin 2024) dépend principalement de votre matériel et de vos besoins en termes de durée de support.

Choisissez Windows 10 LTSC si :

Vous avez un PC ancien ou sans puce TPM 2.0.

Vous préférez l’interface classique et vous voulez une stabilité maximale éprouvée depuis des années.

Vous utilisez des logiciels très spécifiques qui pourraient avoir des bugs d’affichage sur Windows 11.

Choisissez Windows 11 LTSC si :

Vous avez un PC récent (CPU de moins de 3-4 ans).

Vous voulez bénéficier des dernières optimisations de sécurité et de performance (notamment pour le gaming ou la gestion des processeurs multi-cœurs).

Vous souhaitez garder le système le plus longtemps possible sans avoir à le réinstaller (support allant jusqu’à 2029/2034).



