Meta et Apple prennent de sévères amendes de l’UE

L’UE, ayant reporté sa décision sur les éventuelles violations de l’Acte sur les Marchés Numériques par Apple et Meta en raison de négociations tarifaires, prévoit de rendre son verdict dans les semaines à venir, alors que Meta conteste les allégations et souligne sa coopération.

Les autorités de régulation ont intensifié leurs actions contre les géants de la technologie, les pénalisant pour des violations de la loi et des pratiques qui favorisent les monopoles et découragent la concurrence. Google, par exemple, fait face à des problèmes juridiques depuis un certain temps. Désormais, Apple et Meta sont également sous le feu des projecteurs, l’Union européenne (UE) enquêtant sur leurs éventuelles violations de l’Acte sur les Marchés Numériques (DMA).

Initialement prévue pour mars, la décision concernant ces entreprises a été reportée en raison de l’accent mis sur les négociations tarifaires. L’UE a récemment annoncé que la décision serait rendue dans les semaines à venir. La commissaire européenne à la concurrence, Teresa Ribera, a confirmé ce report.

La Commission européenne enquête sur Apple et Meta depuis mars de l’année dernière, se concentrant sur la réduction de la domination des grandes entreprises technologiques et la promotion de la concurrence en offrant plus d’options aux utilisateurs dans l’espace du marché numérique. Selon diverses sources, Apple et Meta pourraient faire face à des amendes mineures pour violation de l’Acte. Ces pénalités modérées pourraient être attribuées aux tensions géopolitiques actuelles qui détournent l’attention. Si l’UE impose une pénalité, ce serait la première application stricte de la nouvelle législation, ouvrant potentiellement la voie à de futures décisions.

Meta a exprimé son désaccord avec la décision potentielle de l’UE concernant la conformité au DMA, affirmant que le cadre réglementaire est conçu pour dépeindre les grandes plateformes technologiques sous un mauvais jour et qu’il est injuste. Meta a également souligné sa coopération avec les autorités. Alors que l’UE se prépare à rendre sa décision dans les semaines à venir, Meta continue de contester les allégations portées contre elle. Cette situation met en lumière les tensions persistantes entre les géants de la technologie et les régulateurs concernant le fonctionnement du marché numérique.