Et si Apple lançait un casque Vision Pro moins cher en 2026 ?

Le successeur de l’Apple Vision Pro devrait être lancé au second semestre 2025, avec la future puce M5 et l’intégration de l’IA générative qui devrait améliorer l’expérience de l’utilisateur. Malheureusement, tout comme pour le modèle actuel à 3499 $, il est probable qu’une grande partie de la clientèle ne puisse pas envisager un nouvel achat en raison du tarif excessif. Cependant, Apple, en pleine conscience que son produit est cher, pourrait lancer une version low-cost de son casque AR.

Un Apple Vision Pro 2 à pas cher, réaliste ?

La génération actuelle de l’Apple Vision Pro étant équipée de deux écrans micro-OLED 4K, c’est au niveau de l’écran que les coûts de fabrication pourraient être réduits. Apple aurait reçu des échantillons d’écran de Japan Display avec une densité de pixels de 1500 PPP, soit moins de la moitié des 3386 PPP de l’Apple Vision Pro actuel. Bien que les spécifications d’affichage d’un potentiel casque à bas prix n’aient pas été abordées dans la lettre d’information « Power On » de Mark Gurman, le correspondant de Bloomberg a déclaré qu’un modèle abordable pourrait être proposé à un prix de 2000 dollars.

« Comme je l’ai indiqué, le groupe Vision Products travaille sur au moins quatre nouveaux appareils. Je m’attends à ce qu’un casque Vision d’entrée de gamme arrive dès l’année prochaine, et qu’un Vision Pro de deuxième génération – doté d’une puce plus rapide – suive en 2026. Le modèle d’entrée de gamme coûterait environ 2000 dollars et utiliserait probablement un processeur de qualité inférieure et des matériaux moins coûteux. Il serait également dépourvu d’EyeSight, une fonction géniale qui affiche les yeux de l’utilisateur à l’extérieur du casque. Grâce à son prix inférieur, Apple s’attend à ce que les ventes de l’appareil soient au moins deux fois supérieures à celles du Vision Pro. Mais cela ne veut pas dire grand-chose ».

Cependant, comme on pouvait s’y attendre, quelques fonctionnalités seront retirées de l’ensemble, à commencer par l’absence d’EyeSight et l’utilisation de plastique à la place du verre et de l’aluminium pour le châssis. Nous avons évoqué la possibilité que l’Apple Vision Pro, moins cher, soit doté d’une puce A18 Pro, car les performances multicœurs du chipset sont comparables à celles de la puce M1. Vu que la puce M2 est à peine plus rapide que la version précédente, l’A18 Pro peut être un choix approprié. Mark Gurman ne pense pas que l’Apple Vision Pro de deuxième génération sera lancée en 2025.

Il pense plutôt qu’elle sera lancée en 2026 et qu’elle sera équipée d’un SoC plus rapide, bien que les spécifications matérielles n’aient pas été communiquées dans la dernière lettre d’information.