Prime Day Amazon : Apple, Xiaomi, Samsung, voici les meilleures offres sur les smartphones

Amazon a officiellement lancé son événement Prime Day le 16 juillet 2024, offrant des réductions incroyables qui dureront jusqu’au mercredi 17 juillet à 23h59. C’est une période idéale pour ceux qui cherchent à changer leur smartphone à moindre coût, grâce à des offres qui pourraient bien répondre à vos attentes.

De nombreux smartphones bénéficient actuellement de réductions significatives. Parmi eux, on trouve des modèles populaires comme l’iPhone 15, les Pixel 8 et 8 Pro, le Redmi Note 13, ainsi que le Xiaomi 14. Ces appareils sont proposés avec des remises allant de dizaines à plusieurs centaines d’euros, faisant du Prime Day une opportunité à ne pas manquer pour obtenir un nouveau smartphone à un prix avantageux.

🔥 Les meilleures offres smartphones du Prime Day Amazon

Google Pixel 8 Pro à 719€

À l’occasion du Prime Day, Amazon vous offre une réduction plus que significative sur l’un des meilleurs smartphones Google : le Pixel 8 Pro. Doté d’un écran OLED LTPO de 6,7 pouces au taux de rafraîchissement adaptatif allant jusqu’à 120 Hz, il offre une expérience visuelle impressionnante. Il est alimenté par le processeur Google Tensor G3, excellent dans toutes les situations. Le Pixel 8 Pro excelle également en photographie avec un trio de caméras comprenant un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 48 mégapixels avec zoom optique 5x et un ultra grand-angle de 48 mégapixels. Ces caméras sont complétées par des outils d’édition photo basés sur l’IA, rendant la retouche photo plus intuitive et puissante. En termes de design, il se distingue par son dos en verre mat et des bords arrondis pour une meilleure prise en main. Le Pixel 8 Pro est livré avec une promesse de sept ans de mises à jour logicielles.

Xiaomi Redmi Note 13 Pro à 399€

Si vous cherchez à changer de smartphone à moindre coût, alors cette offre Xiaomi offerte par Amazon pour le Prime Day devrait vous intéresser. Le Xiaomi Redmi Note 13 Pro est un smartphone milieu de gamme équipé d’un écran AMOLED de 6,67 pouces. Il est propulsé par le processeur Snapdragon 7s Gen 2, offrant des performances fluides pour les tâches quotidiennes et les jeux légers. Le téléphone dispose d’une caméra principale de 200 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels et d’un macro de 2 mégapixels, permettant de capturer des photos de haute qualité. Le Redmi Note 13 Pro offre également des vidéos en 4K à 30 fps et une bonne stabilisation. Côté software, il fonctionne sous Android 13 avec MIUI 14. Avec une autonomie solide et une recharge rapide de 67W, ce téléphone est une option attractive pour ceux recherchant un bon rapport qualité/prix dans le segment milieu de gamme.

Samsung Galaxy A55 + chargeur à 449€

Le Samsung Galaxy A55 est un smartphone abordable remarquable, doté d’un écran Super AMOLED de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, offrant une expérience visuelle fluide. Il est propulsé par le processeur Exynos 1480 qui assure des performances solides pour les tâches quotidiennes. L’appareil photo principal de 50 mégapixels, accompagné d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et d’un macro de 5 mégapixels, permet de capturer des images détaillées, même en basse lumière, grâce à des améliorations IA. La batterie de 5000 mAh garantit une autonomie prolongée, bien que le téléphone manque de chargement sans fil. Inclus dans l’offre Prime Day, le Galaxy A55 est livré avec un chargeur, ce qui en fait une excellente affaire pour ceux qui cherchent un appareil polyvalent et performant.​