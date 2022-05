24 Go de VRAM pour la RTX 4090, 16 Go pour la RTX 4080 et 12 Go pour la RTX 4070 ?

Il a été plusieurs fois question des spécifications – présumées – des GeForce RTX 4090 / Ti ces dernières semaines, moins fréquemment des références plus accessibles qui forment le cœur de la gamme. Kopite7kimi, dont les prédictions pour la génération Ampere (RTX 3000) se sont avérées extrêmement fiables, livre quelques informations au sujet de la GeForce RTX 4090, mais également des GeForce RTX 4080 et RTX 4070.

RTX 4090, PG137/139-SKU330, AD102-300, 21Gbps 24G GDDR6X, 600W

RTX 4070, PG141-SKU341, AD104-400, 18Gbps 12G GDDR6, 300W — kopite7kimi (@kopite7kimi) May 10, 2022

Rien de nouveau pour les spécifications de la GeForce RTX 4090. Kopite7kimi table sur un GPU AD102 associé à 24 Go de mémoire GDDR6X à 1313 MHz (21 Gbit/s). Ces deux dernières caractéristiques sont identiques à celles de la GeForce RTX 3090 Ti lancée fin mars. Le Tweet ne renseigne pas l’interface mémoire ; elle est de 384 bits pou la référence susmentionnée, pour une bande passante mémoire de 1008 Go/s. Kopite7kimi ne révèle pas non plus le nombre de cœurs CUDA. De nombreuses fuites s’accordent sur 18 432. Pour le TDP, 600 W est aussi la valeur qui revient souvent.

NVIDIA plancherait sur une RTX 40xx à 900 W de TDP

RTX 4080 et RTX 4070

La GeForce RTX 4080 hériterait d’un GPU AD103 et de 16 Go de GDDR6X. Son TDP avoisinerait les 450 W. Pour finir, kopite7kimi évoque un GPU AD104 pour la GeForce RTX 3070, 12 Go de GDDR6X à 18 Gbit/s, un TDP de 300 W.

Le tableau ci-dessous facilite la comparaison entre ces trois cartes à venir et les modèles existants. NVIDIA lancera vraisemblablement sa série GeForce RTX 40 Ada Lovelace avant la fin d’année. Chez AMD, les Radeon RX 7000 sous architecture RDNA 3 sont elles aussi attendues avant 2023.

Sources : kopite7kimi, Tom’s Hardware US