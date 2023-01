AMD a verrouillé ses Radeon RX 7000 de sorte qu’il n’est pas possible de modifier les limites de puissance via More Power Tool. Les développeurs de ce logiciel ont en effet annoncé qu’ils ne seraient pas en mesure de fournir un support pour les cartes graphiques RDNA 3 (RX 7900 XTX / XT). L’overclocking semble désormais borné au logiciel Adrenalin d’AMD, lequel offre nettement moins de marge de manœuvre. MPT, lancé en 2019, a été conçu par la communauté de l’Igor’s LAB – plus spécifiquement par un certain hellm.

Pour tout savoir de More Power Tool, nous vous inviter à consulter notre dossier consacré à ce logiciel. En résumé, il servait au départ à bidouiller les Radeon RX 5700 et 5700 XT : il permet d’outrepasser les limites de puissance des GPU, en jouant sur les profils SoftPowerPlayTables. Cet ajustement des tableaux de puissance permet de contourner les limitations liées au firmware GPU. More Power Tool donne ainsi nettement plus de libertés à l’utilisateur en matière d’overclocking que l’outil intégré aux pilotes Radeon Software Adrenalin ; forcément, son utilisation n’est en revanche pas sans risque pour le GPU.

Les raisons de l’absence de prise en charge des GPU RDNA 3 par MPT

AMD n’a pas expliqué pourquoi elle a décidé de mettre un terme à l’overclocking via More Power Tool (qui fonctionnait également avec les Radeon RX 6000). Il semblerait toutefois que cette décision soit motivée par des aspects sécuritaires inhérents à l’architecture RDNA 3.

C’est ce qui ressort de plusieurs posts et surtout d’un article d’Igor Wallossek. Le papier est écrit en allemand. Nous ne pouvons vous garantir l’exactitude de cette traduction, mais voici ce que notre confrère semble préciser dans un billet titré “Déclaration de l’équipe : pas de MorePowerTool (MPT) pour RDNA3, les raisons” :

« Des spécialistes comme gupsterg (et tout son entourage), diverses sources industrielles et même Veii ont constaté qu’une intrusion dans les mécanismes de sécurité actuels était très difficile et surtout susceptible d’entraîner certaines conséquences pour lesquelles l’équipe ne veut et ne peut plus assumer de responsabilité. Il ne s’agit finalement plus seulement de violations de droits d’auteur, mais de la rupture d’une structure de sécurité qui, dans le pire des cas, rendrait le matériel concerné très vulnérable à l’accès de tiers ou de logiciels malveillants. En fin de compte, tout est toujours possible d’une manière ou d’une autre, mais cela devrait se faire à un prix que personne ne veut plus payer ».

Dans un post sur les forums HardwareLuxxx, un développeur ajoute : « Presque tout est doublement et triplement sécurisé. Nous devrions réécrire le firmware et les pilotes, et nous ne pouvons pas le faire. Pas même sous Linux. Donc il n’y aura pas de MPT pour RDNA3. Par ailleurs, le flashage du firmware est également contrôlé par le PSP [Platform Security Processor], et nous ne pouvons plus facilement pirater le logiciel AMD pour vous permettre de le flasher ».

