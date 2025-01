MSI dévoile les RTX 5090 : une gamme incroyablement belle et performante

MSI a dévoilé ses nouvelles cartes graphiques RTX 5090, avec une gamme super complète et un total de 6 nouvelles cartes.

MSI dévoile sa nouvelle gamme de cartes graphiques GeForce RTX 50, basée sur l’architecture NVIDIA Blackwell, offrant des designs et des fonctionnalités renouvelés. Cette gamme comprend les séries SUPRIM, Vanguard, Gaming et Ventus, chacune ciblant des besoins et préférences spécifiques des utilisateurs.

MSI RTX 5090 Suprim

La série SUPRIM inclut les modèles RTX 5090 SUPRIM SOC et SUPRIM Liquid SOC, proposant des solutions de refroidissement performantes.

SUPRIM SOC : Conçue avec le système de refroidissement HYPER FROZR et les ventilateurs Stormforce , cette carte se distingue par son design imposant (359x150x76 mm) et ses options de gestion thermique avancées comme les chambres à vapeur et les ailettes optimisées.

: Conçue avec le système de refroidissement et les ventilateurs , cette carte se distingue par son design imposant (359x150x76 mm) et ses options de gestion thermique avancées comme les chambres à vapeur et les ailettes optimisées. SUPRIM Liquid SOC : Dotée d’un système hybride associant refroidissement liquide et par air, cette version utilise un radiateur de 360 mm pour maximiser la dissipation thermique. Sa conception compacte (280x148x51 mm) s’adapte aux boîtiers supportant de grands radiateurs.

MSI RTX 5090 Gaming X Trio

La Gaming Trio repose sur le système thermique Tri Frozr 4, intégrant des ventilateurs améliorés, des caloducs en cuivre nickelé et un design de dissipateur mis à jour. Avec un accent particulier sur la gestion thermique et la réduction des turbulences, cette série convient aux utilisateurs recherchant un équilibre entre performances et silence.

Série RTX 5090 Vanguard : Entre SUPRIM et Gaming

Positionnée entre les séries SUPRIM et Gaming, la série Vanguard se distingue par un design futuriste et une utilisation intensive de l’éclairage RGB. Elle combine les technologies de refroidissement avancées comme les chambres à vapeur et les ailettes optimisées, tout en adoptant un format quad-slot sur certains modèles.

MSI RTX 5090 Ventus

La série Ventus, disponible en versions 2x et 3x, se concentre sur l’accessibilité et la compatibilité avec des configurations compactes. Les cartes utilisent des ventilateurs TORX 5.0 et des plaques arrière en métal pour une gestion thermique fiable tout en maintenant un design épuré.

MSI RTX 5090 Inspire

Inspirée de l’ancienne série EVOKE, la série Inspire revient avec un design champagne doré et sans éclairage RGB. Elle vise les utilisateurs recherchant des performances optimales dans un format discret et compact.