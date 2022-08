MSI G2422 : un écran 24 pouces Full HD à 170 Hz, taillé pour les joueurs

Le constructeur MSI propose un nouvel écran, le G2422. Destiné au joueurs, celui-ci propose en particulier un taux de rafraichissement de 170 Hz.

MSI G2420 – Crédit : MSI

MSI lance un nouvel écran destiné aux joueurs, le G2422. Ce moniteur gamer de 24 pouces de diagonale profite d’une dalle IPS et peut afficher une définition Full HD (1920 x 1080 pixels) avec un taux de rafraichissement pouvant grimper jusqu’à 170 Hz. Il est en outre compatible FreeSync Premium et bénéficie de bords fins (au moins sur les côtés et en haut).

Des caractéristiques raisonnables pour un écran gamer

Le G2422 profite par ailleurs des technologies « Anti-Flicker » et « Less Blue Light » permettant, comme leur nom respectif le laisse supposer, de réduire les phénomènes de flickering (scintillement) et de diminuer la lumière bleue. Les reste des caractéristiques est dans la norme des produits de ce type, à savoir un temps de réponse de 1 ms, un taux de contraste maximale de 1100:1 et une luminosité culminant à 250 cd/m².

Capable d’afficher 16,7 millions de teintes (8 bits), cet écran couvre 86,5% du gamut Adobe RGB, 81,6% de l’espace colorimétrique DCI-P3 ou encore 102,6% du gamut sRGB. Les angles de vision horizontaux et verticaux atteignent 178°, et le pied est réglable en inclinaison (-5° à +20°). Le G2422 est en outre compatible VESA (100 x 100 mm).

Côté connectique, outre une prise jack 3.5mm pour casque, on trouve deux ports HDMI 1.4b et un port DisplayPort 1.2a. Attention donc : on devra donc se limiter à un taux de rafraichissement de « seulement » 144 Hz en HDMI. On attend hélas encore le prix de cet écran, ainsi que sa date de disponibilité.

