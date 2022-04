MSI présente sa collection de composants gaming blancs

MSI présente aujourd’hui une toute nouvelle série de composants blancs. La marque au dragon annonce avoir « sélectionné quelques-uns des produits préférés de la communauté pour leur offrir une nouvelle robe blanche ». On retrouve parmi ceux-ci le boîtier MPG GUNGNIR 110R WHITE, le kit AIO de Watercooling MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE ainsi que l’alimentation MPG A750GF WHITE.

L’entreprise précise qu’en « plus d’être compatibles entre eux, ces produits adoptent une esthétique similaire afin de permettre aux joueurs de constituer leur PC de rêve entièrement Powered By MSI ».

Chacun des produits de cette collection est détaillé ci-dessus. Les textes sont signés MSI. La marque indique que cette « série de composants et produits gaming WHITE de MSI est déjà disponible en France chez la plupart des revendeurs spécialisés ».

Boîtier MPG GUNGNIR 110 WHITE

Le boîtier le plus vendu MPG GUNGNIR 110 WHITE se retrouve dans une couleur blanche matte très élégante. Il embarque toujours ses iconiques façades avant et latérale en verre trempé, offrant une vue imprenable sur les autres composants de la série, notamment grâce aux effets lumineux des 4 ventilateurs RGB. Un éclairage contrôlable et personnalisable grâce au bouton LED dédié sur la façade avant, qui propose également un port USB 3.2 Gen 2×2 Type-C (20Gb/s) pour des transferts de données éclairs et une recharge rapide des appareils.

MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE

Comme sa version originale, le MAG CORELIQUID 240R V2 WHITE offre un rendu RGB à couper le souffle, notamment grâce à ses 2 ventilateurs et sa tête monobloc ARGB, contrôlables avec le reste de l’écosystème MSI via l’option Mystic Light du logiciel MSI Center.

La pompe et son moteur triphasé se dissimulent dans le radiateur afin d’éliminer la plupart des vibrations et des nuisances sonores tout en augmentant la durée de vie du kit. Enfin, pour parer à toutes les éventualités, un support de fixation pour le socket LGA 1700 est fourni directement dans le bundle.

Alimentation MPG A750GF

Le bloc d’alimentation MPG A750GF est également de la partie et si son look change, il assure cependant les mêmes garanties de performances et de stabilité. Cette alimentation 80+ Gold fournit 750W de puissance, afin de prendre en charge les dernières cartes graphiques et processeurs du marché. Elle est également entièrement modulaire, et peut donc parfaitement s’adapter à tous types de configurations, grâce à un ensemble de câbles plats inclus dans le bundle.

Cartes mères MPG Z690 FORCE WIFI & MAG B660M MORTAR WIFI

A l’occasion du lancement de cette nouvelle gamme, MSI recommande deux cartes mères Intel 12ème Génération, choisies pour leur complémentarité en termes de design, mais également pour leurs performances de premier plan.

La MPG Z690 GAMING FORCE WIFI intègre ainsi deux emplacements PCIe Gen 5.0 x16 et cinq emplacements M.2 dont quatre en PCIe Gen 4.0. Elle prend en charge les processeurs haut de gamme overclockés, grâce à ses 18 phases VRM en 75A SPS.

De son côté, la MAG B660M MORTAR WIFI reprend l’essentiel des technologies d’Intel dans une carte au format compact mATX, idéale pour monter une belle configuration orientée gaming. On y retrouve notamment le PCIe Gen 4.0 x16, mais également deux ports M.2 équipés de dissipateurs ainsi que l’intégration de la technologie Wi-Fi 6.

Source : communiqué de presse MSI