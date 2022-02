[MWC] Qualcomm : les premiers appareils compatibles WiFi 7 sur le marché d’ici la fin de l’année ?

MWC de Barcelone oblige, Qualcomm a dévoilé sa plateforme FastConnect 7800, la première (et forcément la plus rapide) solution commerciale compatible WiFi 7 à sortir des laboratoires. Les principales nouveautés sont à chercher du côté des performances bien entendu, mais également de la latence très faible offerte par cette technologie.

Du WiFi à presque 6 Gbps et moins de 2 ms de latence

Qualcomm parle ainsi d’un latence de moins de 2 ms, et d’une bande passante maximale atteignant 5,8 Gbps (théoriques). Cette vitesse demande toutefois l’utilisation d’une bande de fréquence d’une largeur totale de 320 MHz via l’agrégation de quatre flux dans les bandes 5 GHz et 6 GHz (le constructeur parle de technologie High Band Simultaneous, ou HBS). Dans le cas où la bande de fréquences des 6 GHz n’est pas encore libéralisé dans un pays donné, il reste possible d’utiliser plusieurs canaux dans la bande 5 GHz pour obtenir une bande de fréquence de 240 MHz de large au maximum, permettant une bande passante culminant à 4,3 Gbps (toujours théoriques).

Crédit : Galaxie Media

La solution FastConnect 7800 permet également de tirer le meilleur des réseaux WiFi 6/6E existants via la technologie 4-Stream Dual-Band Simultaneous (DBS). Concrètement, cela permet d’utiliser simultanément une liaison 2×2 dans les hautes bandes de fréquences pour se connecter à un point d’accès et une autre liaison 2×2 vers un autre périphérique, par exemple un casque de réalité virtuelle.

Côté Bluetooth, la plateforme FastConnect réserve les canaux dans la bande des 2,4 GHz pour cette technologie, et pour les liaisons WiFi ne demandant pas une bande passante élevée. Compatible Bluetooth 5.3, cette solution permet d’augmenter la portée et la stabilité du signal par rapport aux solution existantes. Actuellement en cours de sampling, la solution Fastconnect 7800 devrait être intégrée dans les smartphones et autres appareils mobiles haut de gamme qui arriveront sur le marché d’ici la fin de l’année, voire le début de l’année 2023.