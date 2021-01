NeatGear s’attaque au Wi-Fi 6E avec son routeur tri-bande Nighthawk RAXE500

NeatGear a ajouté un routeur Wi-Fi 6E tri-bande à son catalogue, le Nighthawk AXE11000 (RAXE500). Celui-ci exploite donc les bandes 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz via le Wi-Fi AXE1000 (1,2 + 4,8 + 4,8 Gbit/s).

Selon l’entreprise, grâce à la bande 6 GHz, ce routeur WiFi 6E tri-bande Nighthawk RAXE500 propose « des débits plus rapides, une diffusion plus fluide, moins d’interférences et des temps de latence améliorés pour les appareils et applications gourmandes en bande passante. Il en résulte une expérience globale améliorée ».

NetGear dévoile son routeur Wi-Fi 6 Gaming Nighthawk Pro Gaming XR1000

12 flux

Le routeur fonctionne avec un processeur quadricœur 64 bits à 1,8 GHz. Il offre du WiFi tri-bande à 12 flux – quatre flux 6 GHz, quatre flux 5 GHz et quatre flux 2,4 GHz ; sur des canaux 20 / 40 / 80 / 160 MHz sur les bandes 5 et 6 GHz, 20 / 40 MHz sur la bande 2,4 GHz. Il met à disposition 5 ports Gigabit Ethernet et un port 2,5 GbE ainsi que deux ports USB 3.0.

Fidèle à ses habitudes, NeatGear accorde un essai gratuit de 30 jours à sa solution NETGEAR Armor. D’ailleurs, en matière de sécurité, sachez que le routeur est compatible avec la norme WPA3.

Ce Nighthawk AXE11000 est disponible en précommande à un tarif de 600 dollars (494 euros). L’entreprise indique que le prix et la disponibilité en France seront confirmés ultérieurement.