New World : le nouveau MMORPG d’Amazon bricke-t-il les GeForce RTX 3090 ?

Décidément, la route vers la constitution d’un « vrai » studio de développement de jeux vidéo est pavée d’embûches et ne relève en rien du parcours de santé. Amazon l’apprend aujourd’hui une nouvelle fois à ses dépends, après le désaveu et l’annulation de son premier projet de TPS Crucible, en 2020, alors que la beta fermée de New World, son ambitieux MMORPG, s’ouvre avant une sortie officielle le 31 août prochain.

Des RTX 3090 qui ne survivent pas … au menu de démarrage

Quelques heures à peine après son lancement, de nombreux utilisateurs ont réagi sur Reddit, signalant que leur carte graphique pourtant achetée à prix d’or tombait sous le poids de la démo. Plus précisément, les premiers signes sont apparus chez les possesseurs d’EVGA GeForce RTX 3090 FTW3, une carte qui s’échange aujourd’hui à plus de 2000 euros faute de stock (et à 1549 € tout de même, dans son tarif officiel). « A peine après avoir lancé la beta de New World, les ventilateurs de ma carte graphique ont vrombi à 100%, indique l’un d’entre eux. Le nombre de FPS est descendu à zéro, mon moniteur s’est éteint et ma carte graphique n’a plus été détectée. J’ai relancé mon PC, tout semblait refonctionner à nouveau et j’ai essayé quelques autres titres sans rencontrer de problèmes. J’ai alors relancé New World et les mêmes symptômes sont apparus, mais j’ai entendu cette fois un lourd « clac » et ma 3090 n’apparaissait plus après le POST, au redémarrage suivant« , conclut-il.

D’autres témoignages du même tonneau sont ensuite apparus dans les forums de Steam, puis sur ceux d’EVGA, les dysfonctionnements semblant dans un premier temps circonscrits aux seuls modèles de ce constructeur.

En réalité, les problèmes de pics de consommation à 100% et de surchauffe semblent liés au … menu du jeu, dont le rendu graphique n’est pas plafonné. Il peut ainsi solliciter les cartes graphiques les plus performantes du marché à un niveau pour lequel elles ne sont pas conçues, certains utilisateurs ayant relevé un pic à … 9000 FPS avant le grand écran noir.

Amazon a réagi aujourd’hui, tentant de rassurer les joueurs en évoquant un problème limité à une poignée de cas. « Nous avons recensé peu de joueurs équipés de cartes graphiques hautes performances qui auraient connu des défaillances matérielles en jouant à New World, indique l’éditeur. New World utilise des appels DirectX standards tels que le prévoit l’API de Windows. Nous n’avons constaté aucune indication de problèmes généralisés avec les 3090, que ce soit dans la version bêta ou pendant nos nombreux mois de tests alpha« .

Du reste, Amazon Game Studios a publié un patch dans la foulée, visant à plafonner à 60 FPS le rendu graphique dans les menus. Pour autant, il semblerait que des utilisateurs continuent de constater des soucis de surchauffe et de pics de consommation. Volonté de continuer de jeter le discrédit sur l’éditeur, ou constatation que le patch ne suffit pas ? Et au passage, que penser d’un modèle sans mécanisme de throttling venant éviter pareil brickage ? Dans tous les cas, nous vous recommandons d’être prudent, si vous êtes l’heureux possesseur d’une machine de course et si vous souhaitez essayer la beta. Elle a tout de même remporté une certaine adhésion, totalisant jusqu’à 190.811 joueurs simultanés ce matin, selon les statistiques de SteamDB, soit le 4ème jeu Steam le plus joué, devant Grand Theft Auto 5 et Apex Legends. C’est aussi le second jeu le plus diffusé sur Twitch aujourd’hui, avec plus de 300 000 spectateurs en simultané sur les différents streams qui l’utilisent.